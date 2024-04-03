Сейчас у христиан продолжается Великий пост. Это означает, что существует запрет на употребление в пищу большого количества разнообразных продуктов. Но порой так хочется съесть чего-нибудь вкусненького сладкого утром к кофе.

В таких случаях отлично подойдут рецепты приготовления постных вкусностей. Одним из них в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская.

Ингредиенты

Банан – 100 гр

Кокосовая стружка – 100 гр

Кокосовое масло – 40 гр

Арахисовая паста – 70 гр

Кокосовое молоко или вода – 20 мл

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Способ приготовления

1.Кокосовое масло нагреваем до горячего состояния, добавляем банан и арахисовую пасту. Пробиваем блендером до однородности.

2. Если будет видно, что жир отсоединяется от общей массы, следует добавить 20 мл кокосового молока или воды.

3. Снова пробиваем блендером до консистенции эмульсии. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем.

4. Формируем батончики 8х3 см. Но можно сделать и круглые конфеты.

5. Выкладываем конфеты на доску, застеленную пергаментом и отправляем в холодильник на 5-6 часов.

6. Растапливаем шоколад на водяной бане и покрываем им конфеты.

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