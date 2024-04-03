Кокосовый батончик: вкусный десерт, который можно есть в пост

Эрика Ильина
FoodOboz
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Кокосовый батончик: вкусный десерт, который можно есть в пост

Сейчас у христиан продолжается Великий пост. Это означает, что существует запрет на употребление в пищу большого количества разнообразных продуктов. Но порой так хочется съесть чего-нибудь вкусненького сладкого утром к кофе.

В таких случаях отлично подойдут рецепты приготовления постных вкусностей. Одним из них в Instagram поделилась фудблогер Лиза Глинская.

Кокосовый батончик: вкусный десерт, который можно есть в пост

Ингредиенты

  • Банан – 100 гр
  • Кокосовая стружка – 100 гр
  • Кокосовое масло – 40 гр
  • Арахисовая паста – 70 гр
  • Кокосовое молоко или вода – 20 мл
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Способ приготовления

1.Кокосовое масло нагреваем до горячего состояния, добавляем банан и арахисовую пасту. Пробиваем блендером до однородности.

Кокосовый батончик: вкусный десерт, который можно есть в пост

2. Если будет видно, что жир отсоединяется от общей массы, следует добавить 20 мл кокосового молока или воды.

3. Снова пробиваем блендером до консистенции эмульсии. Добавляем кокосовую стружку и перемешиваем.

Кокосовый батончик: вкусный десерт, который можно есть в пост

4. Формируем батончики 8х3 см. Но можно сделать и круглые конфеты.

5. Выкладываем конфеты на доску, застеленную пергаментом и отправляем в холодильник на 5-6 часов.

Кокосовый батончик: вкусный десерт, который можно есть в пост

6. Растапливаем шоколад на водяной бане и покрываем им конфеты.

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