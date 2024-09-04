Кокосовый десерт без теста и выпечки: готовится элементарно
Десерты без теста и выпечки можно готовить из печенья, лаваша, кукурузных палочек, желе, птичьего молока. Стоит отметить, что также отличной основой для десертов может быть кокосовая стружка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с кокосовым кремом.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 4 ст.л. муки
- 4 ст.л. сахара (можно меньше-больше)
- 80 г. кокосовой стружки
- 300 г. печенья
Способ приготовления:
1. Крем: к яйцу добавляем сахар и муку, хорошо перемешиваем и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем до запустения. Снимаем с огня и добавляем кокосовую стружку, хорошо перемешиваем.
2. Печенье окунаем на секунду в молоко и выкладываем на дно формы. Смазываем все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья. Выходит три слоя, последний кремовый.
3. Дайте десерту остыть и застыть.
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