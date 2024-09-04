Кокосовый десерт без теста и выпечки: готовится элементарно

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Вкусный десерт

Десерты без теста и выпечки можно готовить из печенья, лаваша, кукурузных палочек, желе, птичьего молока. Стоит отметить, что также отличной основой для десертов может быть кокосовая стружка. 

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Десерт из печенья

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из печенья, с кокосовым кремом. 

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • 1 яйцо
  • 4 ст.л. муки
  • 4 ст.л. сахара (можно меньше-больше)
  • 80 г. кокосовой стружки
  • 300 г. печенья

Способ приготовления: 

1. Крем: к яйцу добавляем сахар и муку, хорошо перемешиваем и заливаем молоком. Ставим на средний огонь и при постоянном помешивании завариваем крем до запустения.  Снимаем с огня и добавляем кокосовую стружку, хорошо перемешиваем.

Крем для десерта

2. Печенье окунаем на секунду в молоко и выкладываем на дно формы. Смазываем все печенье кремом и снова выкладываем слой печенья. Выходит три слоя, последний кремовый.

Печенье для десерта

3. Дайте десерту остыть и застыть.

Готовый торт

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