Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными
Сегодня предлагаем вам приготовить вкусную и необычную закуску. Речь идет о запеченных в панировке кольца кальмаров с добавлением томатов чери. Благодаря последним, кальмары получаются очень нежными и сочными.
Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram опубликовала рецепт приготовления таких кальмаров. Она также рассказала, какие специи лучше подойдут к этому блюду.
Ингредиенты
- Кальмар – 4 шт
- Томаты черри – 200 гр
- Панировочные сухари – 100 гр
- Итальянские или прованские травы – 1 ч.л.
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль
Способ приготовления
1.Кальмары чистим, хорошо обсушиваем, нарезаем кольцами.
2. Томаты черри разрезаем пополам.
3. Смешиваем кольца кальмаров, черри, травы, соль, оливковое масло и осторожно перемешиваем.
4. Добавляем панировочные сухари, осторожно встряхиваем перемешиваем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.
5. Выпекаем в течение 15 минут при температуре 180 градусов в режиме с конвекцией или столько же времени, но при 200 градусах в режиме верх+низ.
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