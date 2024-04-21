Сегодня предлагаем вам приготовить вкусную и необычную закуску. Речь идет о запеченных в панировке кольца кальмаров с добавлением томатов чери. Благодаря последним, кальмары получаются очень нежными и сочными.

Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram опубликовала рецепт приготовления таких кальмаров. Она также рассказала, какие специи лучше подойдут к этому блюду.

Ингредиенты

Кальмар – 4 шт

Томаты черри – 200 гр

Панировочные сухари – 100 гр

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Итальянские или прованские травы – 1 ч.л.

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соль

Способ приготовления

1.Кальмары чистим, хорошо обсушиваем, нарезаем кольцами.

2. Томаты черри разрезаем пополам.

3. Смешиваем кольца кальмаров, черри, травы, соль, оливковое масло и осторожно перемешиваем.

4. Добавляем панировочные сухари, осторожно встряхиваем перемешиваем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

5. Выпекаем в течение 15 минут при температуре 180 градусов в режиме с конвекцией или столько же времени, но при 200 градусах в режиме верх+низ.

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