Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными

Сегодня предлагаем вам приготовить вкусную и необычную закуску. Речь идет о запеченных в панировке кольца кальмаров с добавлением томатов чери. Благодаря последним, кальмары получаются очень нежными и сочными.

Фудблогер с ником tanya.perchik в Instagram опубликовала рецепт приготовления таких кальмаров. Она также рассказала, какие специи лучше подойдут к этому блюду.

Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными

Ингредиенты

  • Кальмар – 4 шт
  • Томаты черри – 200 гр
  • Панировочные сухари – 100 гр
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  • Итальянские или прованские травы – 1 ч.л.
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Соль

Способ приготовления

1.Кальмары чистим, хорошо обсушиваем, нарезаем кольцами.

Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными

2. Томаты черри разрезаем пополам.

3. Смешиваем кольца кальмаров, черри, травы, соль, оливковое масло и осторожно перемешиваем.

Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными

4. Добавляем панировочные сухари, осторожно встряхиваем перемешиваем и выкладываем на застеленный пергаментом противень.

5. Выпекаем в течение 15 минут при температуре 180 градусов в режиме с конвекцией или столько же времени, но при 200 градусах в режиме верх+низ.

Кольца кальмаров в духовке: что добавить, чтобы получились сочными

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