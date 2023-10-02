Колцунаш: что это такое и как приготовить традиционное молдавское блюдо
Колцунаш – это традиционные молдавские вареники с сыром брынзой, иногда их дополняют картофелем. В основе блюда – тонкое и мягкое тесто, сами вареники имеют вид треугольников. Молдаване подают колцунаш со шкварками, жареным луком или с маслом и зеленью.
Фудблогре с ником katlin_stay на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников колцунаш с брынзой.
Ингредиенты:
Для теста:
- яйцо – 2 шт
- вода – 50 мл
- масло растительное – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- мука – 300 г (+ мука для подпила)
Для начинки:
- брынза – 150 г
- яйцо – 1 шт
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого смешать яйца, соль, воду и растительное масло.
2. Получившуюся массу налить в муку, тщательно вымешать тесто, оно должно быть мягкое и эластичное. В готовом виде накрыть пленкой или влажным полотенцем.
3. Далее приготовить начинку. Для этого натереть брынзу на терке и смешать с яйцом.
4. На этом этапе тонко раскатать тесто и вырезать небольшие квадратики.
5. На центр каждого квадратика выложить начинку, сложить пополам и закрепить бока. Должен получиться треугольник.
6. Отварить вареники в подсоленной воде 3-4 минуты.
7. Для подачи вареников растопить сливочное масло и смешать с измельченной зеленью. Приятного аппетита!
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