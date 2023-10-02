Колцунаш – это традиционные молдавские вареники с сыром брынзой, иногда их дополняют картофелем. В основе блюда – тонкое и мягкое тесто, сами вареники имеют вид треугольников. Молдаване подают колцунаш со шкварками, жареным луком или с маслом и зеленью.

Фудблогре с ником katlin_stay на своей странице в Instagram поделилась рецептом вареников колцунаш с брынзой.

Ингредиенты:

Для теста:

яйцо – 2 шт

вода – 50 мл

масло растительное – 1 ст. л.

соль – щепотка

мука – 300 г (+ мука для подпила)

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Для начинки:

брынза – 150 г

яйцо – 1 шт

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого смешать яйца, соль, воду и растительное масло.

2. Получившуюся массу налить в муку, тщательно вымешать тесто, оно должно быть мягкое и эластичное. В готовом виде накрыть пленкой или влажным полотенцем.

3. Далее приготовить начинку. Для этого натереть брынзу на терке и смешать с яйцом.

4. На этом этапе тонко раскатать тесто и вырезать небольшие квадратики.

5. На центр каждого квадратика выложить начинку, сложить пополам и закрепить бока. Должен получиться треугольник.

6. Отварить вареники в подсоленной воде 3-4 минуты.

7. Для подачи вареников растопить сливочное масло и смешать с измельченной зеленью. Приятного аппетита!

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