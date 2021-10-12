Названы главные правила заморозки и хранения продуктов в холодильнике и морозильной камере

Заморозка продуктов – самый верный способ их хранения и абсолютно каждая хозяйка морозит овощи, ягоды, фрукты на зиму, но вот точно не каждая знает, как это сделать правильно, чтобы все осталось полезным. Очень часто продукты стают уже непригодными еще на начальном этапе – как только их моют, режут и неправильно заготавливают, а затем хранят по 2 года.

Доктор Евгений Комаровский поделился на своем YouTube-канале самыми полезными советами – как правильно замораживать и хранить продукты в холодильнике и морозилке, чтобы они оставались полезными(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самые главные правила при заморозке продуктов:

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Чтобы все полезные свойства овощей, ягод, фруктов сохранились, температура должна быть только от -18 С и ниже. Замораживать продукты нужно максимально быстро от того времени, когда вы их собрали – так они будут самыми полезными. Продукты в холодильнике не должны стоять плотно друг к другу, чтобы была циркуляция воздуха, а в морозильной камере – наоборот все продукты должны быть очень плотно размещены, чтобы не было пустого места. Замораживать продукты нужно маленькими порциями и только в специальных для этого пакетах. Овощи перед заморозкой обязательно нужно бланшировать – порезать на куски, затем опустить на 30 секунд в кипяток и в пар, после – можно замораживать и обязательно указывать дату.

Комаровский отметил, что срок хранения ягоды, овощей и фруктов зависит от их размера – чем больше продукт – тем меньше срок хранения.

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