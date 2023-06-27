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Компот из красной смородины на зиму: делимся самым удачным рецептом
Компоты на зиму можно готовить из любых ягод, самое важное – правильно соблюдать пропорции сахара, воды и ягод, чтобы готовый напиток не был кислым и не стал мутным. Очень важно еще правильно стерилизовать банки и крышки.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного компота из красной смородины, который будте идеальным зимним угощением.
Ингредиенты:
- Красная смородина – 500 г
- Сахар – 300 г
- Вода – 2,5 л
- Мята – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Помойте смородину, оборвите ягоды из стеблей, обязательно удалите листья. Ягоды высушите и переложите в стерильные банки.
2. Воду с сахаром доведите до кипения.
3. Залейте банки и законсервируйте. Переверните их вверх дном.
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