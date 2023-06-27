Компот из красной смородины на зиму: делимся самым удачным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт компота из красной смородины

Компоты на зиму можно готовить из любых ягод, самое важное – правильно соблюдать пропорции сахара, воды и ягод, чтобы готовый напиток не был кислым и не стал мутным. Очень важно еще правильно стерилизовать банки и крышки. 

Домашние компоты

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного компота из красной смородины, который будте идеальным зимним угощением. 

Как приготовить вкусный компот без пены
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Ингредиенты:

  • Красная смородина – 500 г
  • Сахар – 300 г
  • Вода – 2,5 л
  • Мята – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Помойте смородину, оборвите ягоды из стеблей, обязательно удалите листья. Ягоды высушите и переложите в стерильные банки. 

Красная смородина

2. Воду с сахаром доведите до кипения. 

Как правильно готовить компот из красной смородины

3. Залейте банки и законсервируйте. Переверните их вверх дном. 

Готовый компот

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