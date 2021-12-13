Кому нельзя есть авокадо: специалист назвала самые опасные последствия

Авокадо – полезный и уникальный фрукт, который очень богат полезными и необходимыми жирами, а также витаминами. Его можно добавлять в салаты, делать вкусные сэндвичи и просто есть в солью и черным перцем. Часто из него даже делают десерты.

Несмотря на это есть полезный продукт можно не всем, в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах рассказала, кому лучше отказаться от авокадо и, какие могут быть последствия от употребления продукта.

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Аллергия на авокадо

"На самом деле, у вас может быть аллергия на авокадо не только одним, а двумя способами: оральная аллергия на авокадо или у вас может быть аллергия на латекс. Оральная аллергия на авокадо появляется, когда вы едите авокадо, и ваше тело воспринимает пищу как врага и, предупреждает вашу иммунную систему. Ваше тело реагирует легкими или серьезными симптомами аллергии, такими как: зуд губ, рта и горла", – объяснила специалист.

У вас может быть оральная аллергия на авокадо, если у вас также есть аллергия на пылок березы.

"Если у вас аллергия на латекс, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять авокадо в свой рацион. Люди с серьезной аллергией на латекс могут иметь симптомы после употребления авокадо. Вы также можете услышать это, называемое латексно-пищевым синдромом или аллергией на латекс-фрукты", – советует Виктория.

Специалист добавила, что латексные изделия производятся из белка в соке бразильского каучуконосного дерева (Hevea brasiliensis). В авокадо очень похож белок, который и вызывает аллергическую реакцию.

Ваши симптомы могут быть легкими и могут быть серьезными. Они также могут ухудшаться всякий раз, когда вы едите авокадо

Побочные последствия от употребления авокадо

Эксперт отметила, что употребление авокадо в умеренных количествах несет минимум риска для здоровья. Но, как и с любой едой, переедание может привести к нежелательным последствиям. Например, авокадо имеет высокое содержание жира, поэтому добавление слишком большого количества к диете может привести к непреднамеренному увеличению веса.

Авокадо также содержит витамин К, который может оказывать влияние на работу разбавителей крови.

"Для людей, принимающих препараты для разжижения крови, важно поддерживать постоянный уровень витамина К. По этой причине не стоит внезапно начать употреблять больше или меньше продуктов, содержащих витамин К, играющий важную роль в свертывании крови", – отметила эксперт.

Специалист добавила, что авокадо также может оказать негативное влияние на людей страдающих СКР(синдром раздраженного кишечника). Для них употребление авокадо ограничено, в минимальном количестве, и только после консультации с врачом.

Авокадо также является продуктом питания с высшим содержанием FODMAP

"Они содержат углеводы, которые плохо перевариваются или усваиваются. Таким образом, те, кто соблюдает диету с низким содержанием FODMAP, или те, у кого есть чрезмерный бактериальный рост в кишечнике, также захотят соблюдать 1/8 порции авокадо, хотя не существует волшебного количества для всех – все люди разные", – подытожила Виктория.

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