Кому категорически нельзя есть печень и почему: эксперт дала ответ

Печень – очень полезный продукт, в котором много полезных веществ, которые так необходимы для организма, как взрослых, так и детей. Печень значительно превышает овощи и фрукты в количестве пользы, она низкокалорийна, но очень питательна. И что не менее важно – недорогой продукт по сравнению с мясом.

Алена Суничук – модератор группы "Прикорм. Его уловки. Новые идеи, свежий взгляд" рассказала в Facebook о пользе печени, а также – кому категорически нельзя есть этот продукт и почему.

Для начала отметим, что в 100 грамм печени говяжьей содержится:

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Витамин В12: 3,460% от RDI.

Витамин В12 способствует образованию эритроцитов и ДНК.

"Он также участвует в здоровой работе мозга", – отметила Алена.

Витамин А: 860-1100% от RDI.

Витамин А важен для нормального зрения, иммунной функции и воспроизводства.

"Он также помогает нормально функционировать таким органам как сердце и почки", – объясняет эксперт.

Рибофлавин (В2): 210-260% от RDI. Рибофлавин важен для развития и функционирования клеток.

"Он также помогает превращать пищу в энергию", – уточнила модератор.

Фолат (В9): 65% от RDI.

"Фолат – важное питательное вещество, которое играет роль в росте клеток и образовании ДНК", – объясняет специалист.

Железо: 80% RDI или 35% для менструальных женщин.

"Железо – еще одно важное питательное вещество, которое помогает переносить кислород по организму. А железо в печени – это гемовое железо, которое легче всего усваивается организмом, что является прекрасной профилактикой железодефицита у ребенка", – отметила эксперт.

Медь: 1620% от RDI.

"Медь действует как ключ к активации ряда ферментов, которые затем помогают регулировать выработку энергии, метаболизм железа и работу мозга", – рассказала Алена.

Холин

"Печень обеспечивает весь адекватный уровень потребления для женщин и почти весь для мужчин. Холин важен для развития мозга и функции печени", – объяснила специалист.

Кому нельзя есть печень и почему?

"Хоть печень и богата холестирином, но при этом для большинства людей это не страшно. Большинство холестерина, связанного с сердечными заболеваниями, действительно вырабатывается в организме. И когда вы едите продукты с высоким содержанием холестерина, ваше тело производит меньше, чтобы удержать баланс", – рассказала Алена.

Не опасна ли печень из-за накопления в ней токсинов?

"Задача печени – перерабатывать "токсины" и делать их безопасными или превращать в нечто, что можно безопасно вывести из организма. Как итог, "токсины" в печени не являются проблемой, и этого бояться не надо", – объяснила эксперт.

Кому же все-таки нельзя есть печень и почему?

"Есть действительно две группы людей, которым стоит избегать печени. Первая группа – это беременные женщины, для них потребление сформированного витамина А, такого типа, который содержится в печени, связано с врожденными дефектами плода. Вторая группа людей – это люди с подагрой. В печени много пуринов, образующих в организме мочевую кислоту", – рассказала Алена.

Специалист отметила, что NHS рекомендует употреблять детям печень не чаще раза в неделю от начала прикорма.

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