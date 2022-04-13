Сладкий шоколадный батончик "Баунти" за последние годы нашел много поклонников в Украине. Все это из-за удачного сочетания молочного и кокосового вкуса. Но если вы всегда покупали такой десерт в магазине – теперь сможете сделать дома более бюджетный вариант. И для этого понадобится всего три ингредиента.

Идея приготовления кокосовых конфет "Баунти" опубликована на странице recepti.ainushka в Instagram.

Ингредиенты:

кокосовая стружка – 300 г

сгущенка – 250 г

шоколад (лучше подходит молочный) – 150 г

Способ приготовления:

1. К кокосовой стружке добавить сгущенку. Масса должна быть не слишком редкой.

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2. Все хорошо перемешать, сформировать шарики и отправить в морозилку на 20 минут.

3. Шоколад растопить на водяной бане.

4. Обвалять кокосовые шарики в растопленном шоколаде.

5. Оставить в морозильной камере еще на 10 минут.

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