Конфеты "Баунти" из трех ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Конфеты 'Баунти' из трех ингредиентов: как приготовить в домашних условиях

Сладкий шоколадный батончик "Баунти" за последние годы нашел много поклонников в Украине. Все это из-за удачного сочетания молочного и кокосового вкуса. Но если вы всегда покупали такой десерт в магазине – теперь сможете сделать дома более бюджетный вариант. И для этого понадобится всего три ингредиента.

Идея приготовления кокосовых конфет "Баунти" опубликована на странице recepti.ainushka в Instagram.

Рецепт шоколадных конфет "Баунти"

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка – 300 г

  • сгущенка – 250 г

  • шоколад (лучше подходит молочный) – 150 г

Способ приготовления:

1. К кокосовой стружке добавить сгущенку. Масса должна быть не слишком редкой.

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Приготовление массы для кокосовых шариков

2. Все хорошо перемешать, сформировать шарики и отправить в морозилку на 20 минут.

3. Шоколад растопить на водяной бане.

Обваливание кокосовых конфет в шоколаде

4. Обвалять кокосовые шарики в растопленном шоколаде.

5. Оставить в морозильной камере еще на 10 минут.

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