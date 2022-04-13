Конфеты "Баунти" из трех ингредиентов: как приготовить в домашних условиях
Сладкий шоколадный батончик "Баунти" за последние годы нашел много поклонников в Украине. Все это из-за удачного сочетания молочного и кокосового вкуса. Но если вы всегда покупали такой десерт в магазине – теперь сможете сделать дома более бюджетный вариант. И для этого понадобится всего три ингредиента.
Идея приготовления кокосовых конфет "Баунти" опубликована на странице recepti.ainushka в Instagram.
Ингредиенты:
кокосовая стружка – 300 г
сгущенка – 250 г
шоколад (лучше подходит молочный) – 150 г
Способ приготовления:
1. К кокосовой стружке добавить сгущенку. Масса должна быть не слишком редкой.
2. Все хорошо перемешать, сформировать шарики и отправить в морозилку на 20 минут.
3. Шоколад растопить на водяной бане.
4. Обвалять кокосовые шарики в растопленном шоколаде.
5. Оставить в морозильной камере еще на 10 минут.
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