Конфеты "Тирамису" на перекус: готовятся без яиц, сливок и выпечки
Тирамису – это популярный во всем мире десерт, в основе которого печенье савоярди, сливочный сыр и крепкий кофе. Кроме классического торта, можно приготовить альтернативу – конфеты, которые делаются без яиц, сливок, сахара, а главное – выпекание.
Шеф-повар Василий Корнийчук (vaselloo) на своей странице в Instagram поделился рецептом конфет "Тирамису".
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 100 г
- сыр маскарпоне – 250 г
- кофе – 100 мл
- какао – 50 г
Способ приготовления:
1. Для начала взбить печенье савоярди в блендере до образования мелкой крошки.
2. К полученной крохе добавить сыр маскарпоне и крепкий кофе. Перемешать до однородности.
3. Из полученной массы сформировать шарики (по желанию в начинку можно добавить коньяк и миндаль). Обвалять шарики в какао.
4. Готовые конфеты поставить в холодильник на час. Приятного аппетита!
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