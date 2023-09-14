Конфеты "Тирамису" на перекус: готовятся без яиц, сливок и выпечки

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Конфеты 'Тирамису' на перекус: готовятся без яиц, сливок и выпечки

Тирамису – это популярный во всем мире десерт, в основе которого печенье савоярди, сливочный сыр и крепкий кофе. Кроме классического торта, можно приготовить альтернативу – конфеты, которые делаются без яиц, сливок, сахара, а главное – выпекание.

Шеф-повар Василий Корнийчук (vaselloo) на своей странице в Instagram поделился рецептом конфет "Тирамису".

Конфеты ''Тирамису'' из маскарпоне и савоярди

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 100 г
  • сыр маскарпоне – 250 г
  • кофе – 100 мл
  • какао – 50 г

Способ приготовления:

1. Для начала взбить печенье савоярди в блендере до образования мелкой крошки.

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Конфеты без яиц, сахара и выпечки

2. К полученной крохе добавить сыр маскарпоне и крепкий кофе. Перемешать до однородности.

3. Из полученной массы сформировать шарики (по желанию в начинку можно добавить коньяк и миндаль). Обвалять шарики в какао.

Десерт ''Тирамису''

4. Готовые конфеты поставить в холодильник на час. Приятного аппетита!

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