Конфеты в домашних условиях за 10 минут: без выпечки и сахара
Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. В их основе – фрукты, сухофрукты, орехи, семена, иногда – овсяные хлопья или черный шоколад. Конфеты готовятся без яиц, сахара, муки и даже выпечки.
Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Intagram поделилась рецептом домашних шоколадных конфет с семенами подсолнуха.
Ингредиенты:
- семена подсолнуха – 100 г
- какао порошок – 2 ст. л.
- мед – 2 ст. л.
- какао для декора
Способ приготовления:
1. Семена подсолнуха нужно сначала подсушить в духовке (при температуре 200 градусов 10 минут), или поджарить на сковороде до золотистости.
2. Поджаренные семена взбить блендером до состояния крошки.
3. Добавить в крошку какао и мед. Перемешать до однородной массы.
4. Из полученной массы сформировать шарики и обвалять их в какао. Готовые конфеты хранить в холодильнике. Приятного аппетита!
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