Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. В их основе – фрукты, сухофрукты, орехи, семена, иногда – овсяные хлопья или черный шоколад. Конфеты готовятся без яиц, сахара, муки и даже выпечки.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Intagram поделилась рецептом домашних шоколадных конфет с семенами подсолнуха.

Ингредиенты:

семена подсолнуха – 100 г

какао порошок – 2 ст. л.

мед – 2 ст. л.

какао для декора

Видео дня

Способ приготовления:

1. Семена подсолнуха нужно сначала подсушить в духовке (при температуре 200 градусов 10 минут), или поджарить на сковороде до золотистости.

2. Поджаренные семена взбить блендером до состояния крошки.

3. Добавить в крошку какао и мед. Перемешать до однородной массы.

4. Из полученной массы сформировать шарики и обвалять их в какао. Готовые конфеты хранить в холодильнике. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: