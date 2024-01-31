В конце лета люди массово приступают к изготовлению всевозможных закруток. Это уже стало определенной украинской традицией. Кто делает закрутки из собственного овоща, а кто покупает продукты на рынке. Но цель у всех одна: поесть зимой вкусных консервированных овощей, фруктов и ягод.

А еще, консервация является прекрасной альтернативой свежим продуктам, имеющим длительный срок хранения. Однако в последние годы подход к питанию сильно изменился в направлении использования свежих продуктов и отказа от большого количества привычных нам блюд. Стоит ли употреблять консервированную пищу и настолько ли она полезна, как все считают, ТСН рассказала нутрициолог Ольга Степанова.

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Какая консервация полезна?

По словам Степановой, консервация способна существенно разнообразить рацион человека. Но при ее приготовлении очень важно соблюдать все правила гигиены и безопасности. А такие методы как соление или квашение способны добавить организму полезных минералов и пробиотиков. Одновременно с этим при использовании метода консервации при высоких температурах, наоборот, происходит потеря витаминов. Поэтому нутрициологиня говорит, что лучше использовать альтернативные подходы для заготовки продуктов на зиму.

Чем заменить консервацию?

Ольга Степанова отмечает, что вкусный и здоровый рацион человека можно создать благодаря сбалансированному подходу к консервации. Только в таком случае потребность организма в питательных веществах будет закрыта. А еще консервированные фрукты и овощи можно с легкостью заменить сушеными. Такой супер фуд может стать отличным перекусом, насыщающим организм витаминами. Она также отмечает, что человек, твердо решивший изменить собственный рацион питания, сначала должен пройти консультацию у специалиста. И это касается не только выбора полезной консервации, но и режима питания в целом.

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