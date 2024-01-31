Консервация: польза или вред для здоровья? Соответствует нутрициолог

Эрика Ильина
FoodOboz
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Консервация: польза или вред для здоровья? Соответствует нутрициолог

В конце лета люди массово приступают к изготовлению всевозможных закруток. Это уже стало определенной украинской традицией. Кто делает закрутки из собственного овоща, а кто покупает продукты на рынке. Но цель у всех одна: поесть зимой вкусных консервированных овощей, фруктов и ягод.

Консервация: польза или вред для здоровья? Соответствует нутрициолог

А еще, консервация является прекрасной альтернативой свежим продуктам, имеющим длительный срок хранения. Однако в последние годы подход к питанию сильно изменился в направлении использования свежих продуктов и отказа от большого количества привычных нам блюд. Стоит ли употреблять консервированную пищу и настолько ли она полезна, как все считают, ТСН рассказала нутрициолог Ольга Степанова.

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Какая консервация полезна?

Консервация: польза или вред для здоровья? Соответствует нутрициолог

По словам Степановой, консервация способна существенно разнообразить рацион человека. Но при ее приготовлении очень важно соблюдать все правила гигиены и безопасности. А такие методы как соление или квашение способны добавить организму полезных минералов и пробиотиков. Одновременно с этим при использовании метода консервации при высоких температурах, наоборот, происходит потеря витаминов. Поэтому нутрициологиня говорит, что лучше использовать альтернативные подходы для заготовки продуктов на зиму.

Чем заменить консервацию?

Консервация: польза или вред для здоровья? Соответствует нутрициолог

Ольга Степанова отмечает, что вкусный и здоровый рацион человека можно создать благодаря сбалансированному подходу к консервации. Только в таком случае потребность организма в питательных веществах будет закрыта. А еще консервированные фрукты и овощи можно с легкостью заменить сушеными. Такой супер фуд может стать отличным перекусом, насыщающим организм витаминами. Она также отмечает, что человек, твердо решивший изменить собственный рацион питания, сначала должен пройти консультацию у специалиста. И это касается не только выбора полезной консервации, но и режима питания в целом.

Консервация: польза или вред для здоровья? Соответствует нутрициолог

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