Консервированная кукуруза на зиму: 2 необычных способа приготовления

Если вы не пробовали консервировать кукурузу – обязательно это сделайте, ведь это элементарно, а еще – это заготовки будут очень кстати зимой. Вы с легкостью сможете ее использовать для приготовления салатов, пиццы и даже добавить в суп.

Редакция выбрала для вас 2 необычных способа приготовления кукурузы на зиму, которая получится очень удачной и вкусной.

1. Кукуруза с аспирином и сахаром

Ингредиенты:

Кукурузные початки – 10 шт.

Сахар – 5 ст. л.

Соль - 1-1,5 ст. л.

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Уксус 9% – 2 ст.л.

Аспирин – по желанию

Способ приготовления:

Для начала очистите кукурузу от листьев, кожуры (но не выбрасывайте их) и растительных волос. Хорошо помойте холодной водой. На дно большой кастрюли выложите те самые листья, так кукуруза при варке не пригорит. Сверху выложите кукурузу, добавьте 4 ст. л. сахара, соль не добавляйте, залейте водой, доведите до кипения и варите после еще 25-30 минут. После – переложите их в ледяную воду на 10 минут, в течении этого времени воду нужно менять 3-4 раза. Срежьте ее острым ножом, переложите в заранее простерилизованные банки, сверху засыпьте соль и сахар, залейте горячую воду и отправьте банки на плиту. Поставьте их в большую кастрюлю и варите до кипения, после еще 1 час, после – залейте в каждую банку уксус, снимите с плиты и сразу законсервируйте. Переверните их вверх дном, укутайте теплой тканью, дайте полностью так остыть.

2. Кукуруза без уксуса

Ингредиенты:

Кукурузные початки – 8-10 шт.

Сахар – 3 ст. л.

Соль - 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Вода – 1 л

Способ приготовления:

Почистите кукурузу от листьев, варите около 30-40 минут. Банки простерелизуйте любым удобным способом. Готовую кукурузу переложите в холодную воду на 5-10 минут. Затем срежьте и переложите в банки. Маринад: в кастрюлю вылейте воду, добавьте соль, сахар, лимонный сок, доведите до кипения. Горячим маринадом залейте банки и сразу законсервируйте.

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