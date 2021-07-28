Консервированная кукуруза на зиму: 2 необычных способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как правильно законсервировать кукурузу

Если вы не пробовали консервировать кукурузу – обязательно это сделайте, ведь это элементарно, а еще – это заготовки будут очень кстати зимой. Вы с легкостью сможете ее использовать для приготовления салатов, пиццы и даже добавить в суп.

Редакция выбрала для вас 2 необычных способа приготовления кукурузы на зиму, которая получится очень удачной и вкусной.

1. Кукуруза с аспирином и сахаром

Домашняя консервированная кукуруза

Ингредиенты:

  • Кукурузные початки – 10 шт.

  • Сахар – 5 ст. л.

  • Соль - 1-1,5 ст. л.

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  • Уксус 9% – 2 ст.л.

  • Аспирин – по желанию

Способ приготовления:

  1. Для начала очистите кукурузу от листьев, кожуры (но не выбрасывайте их) и растительных волос. Хорошо помойте холодной водой.

  2. На дно большой кастрюли выложите те самые листья, так кукуруза при варке не пригорит.

  3. Сверху выложите кукурузу, добавьте 4 ст. л. сахара, соль не добавляйте, залейте водой, доведите до кипения и варите после еще 25-30 минут.

  4. После – переложите их в ледяную воду на 10 минут, в течении этого времени воду нужно менять 3-4 раза.

  5. Срежьте ее острым ножом, переложите в заранее простерилизованные банки, сверху засыпьте соль и сахар, залейте горячую воду и отправьте банки на плиту.

  6. Поставьте их в большую кастрюлю и варите до кипения, после еще 1 час, после – залейте в каждую банку уксус, снимите с плиты и сразу законсервируйте.

  7. Переверните их вверх дном, укутайте теплой тканью, дайте полностью так остыть.

2. Кукуруза без уксуса

Как законсервировать кукурузу

Ингредиенты:

  • Кукурузные початки – 8-10 шт.

  • Сахар – 3 ст. л.

  • Соль - 1 ст. л.

  • Лимонный сок – 1 ч. л.

  • Вода – 1 л

Способ приготовления:

  1. Почистите кукурузу от листьев, варите около 30-40 минут.

  2. Банки простерелизуйте любым удобным способом.

  3. Готовую кукурузу переложите в холодную воду на 5-10 минут.

  4. Затем срежьте и переложите в банки.

  5. Маринад: в кастрюлю вылейте воду, добавьте соль, сахар, лимонный сок, доведите до кипения.

  6. Горячим маринадом залейте банки и сразу законсервируйте.

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