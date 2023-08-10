Консервированные кабачки "Чили" на зиму: получаются хрустящими и вкусными

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Консервированные кабачки 'Чили' на зиму: получаются хрустящими и вкусными

Маринованные кабачки – идеальная овощная закуска на зиму. Для того, чтобы они были более пикантными, добавьте в маринад кетчуп. 

Как приготовить вкусные, хрустящие кабачки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, консервированных кабачков с кетчупом чили, гвоздикой и уксусом. 

Рецепт кабачков
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Ингредиенты: 

  • кабачки – 2 кг
  • вода – 7 стаканов
  • уксус – 1 стакан
  • сахар 1 стакан
  • соль – 2 ст. л. 
  • кетчуп "Чили" – 8 ст. л.
  • гвоздика – 1 ч. л. 
  • перец черный – 1 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кольцами.

Кабачки для приготовления

2. Маринад: в кипящую воду добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили"и уксус, перемешайте, убавьте огонь и варите еще 15 минут. 

Маринад для овощей

3. В горячие стерилизованные банки выложите гвоздику, перец и сверху кабачки. После залейте кабачки горячим маринадом, стерилизуйте еще 10 минут и закройте крышками. Переверните банки, накройте полотенцами и оставьте остывать. 

Готовые кабачки

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