Консервированные кабачки "Чили" на зиму: получаются хрустящими и вкусными
Маринованные кабачки – идеальная овощная закуска на зиму. Для того, чтобы они были более пикантными, добавьте в маринад кетчуп.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, консервированных кабачков с кетчупом чили, гвоздикой и уксусом.
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Ингредиенты:
- кабачки – 2 кг
- вода – 7 стаканов
- уксус – 1 стакан
- сахар 1 стакан
- соль – 2 ст. л.
- кетчуп "Чили" – 8 ст. л.
- гвоздика – 1 ч. л.
- перец черный – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кольцами.
2. Маринад: в кипящую воду добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили"и уксус, перемешайте, убавьте огонь и варите еще 15 минут.
3. В горячие стерилизованные банки выложите гвоздику, перец и сверху кабачки. После залейте кабачки горячим маринадом, стерилизуйте еще 10 минут и закройте крышками. Переверните банки, накройте полотенцами и оставьте остывать.
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