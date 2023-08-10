Маринованные кабачки – идеальная овощная закуска на зиму. Для того, чтобы они были более пикантными, добавьте в маринад кетчуп.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных, консервированных кабачков с кетчупом чили, гвоздикой и уксусом.

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Ингредиенты:

кабачки – 2 кг

вода – 7 стаканов

уксус – 1 стакан

сахар 1 стакан

соль – 2 ст. л.

кетчуп "Чили" – 8 ст. л.

гвоздика – 1 ч. л.

перец черный – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кольцами.

2. Маринад: в кипящую воду добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили"и уксус, перемешайте, убавьте огонь и варите еще 15 минут.

3. В горячие стерилизованные банки выложите гвоздику, перец и сверху кабачки. После залейте кабачки горячим маринадом, стерилизуйте еще 10 минут и закройте крышками. Переверните банки, накройте полотенцами и оставьте остывать.

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