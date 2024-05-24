Консервированные кабачки с кетчупом на зиму: рецепт пикантной закуски
Кабачки на зиму можно готовить с кетчупом, горчицей, а также сахаром и уксусом. Для того, чтобы кабачки были хрустящими, их нужно перед залить холодной водой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных кабачков с кетчупом.
Ингредиенты:
- кабачки 2 кг
- вода 7 стаканов
- уксус 1 стакан
- сахар 1 стакан
- соль 2 ст. л.
- кетчуп "Чили" – 8 ст. л.
- гвоздика 1 ч. л.
- перец черный 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачки. Воду доведите до кипения, банки и крышки стерилизуем.
2. В кипящую воду добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили" и уксус, перемешайте, убавьте огонь и варите еще 15 минут.
3. В горячие стерилизованные банки положите гвоздику, перец и выложите сверху кабачки и после залейте горячим маринадом, стерилизуем еще 10 минут и закройте крышками.
4. Переверните банки, накройте полотенцами и оставьте остыть. Храните кабачки в темном месте.
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