Консервированные кабачки с кетчупом на зиму: рецепт пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Консервированные кабачки с кетчупом на зиму: рецепт пикантной закуски

Кабачки на зиму можно готовить с кетчупом, горчицей, а также сахаром и уксусом. Для того, чтобы кабачки были хрустящими, их нужно перед залить холодной водой. 

Как вкусно приготовить кабачки на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных кабачков с кетчупом.

Рецепт кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки 2 кг
  • вода 7 стаканов
  • уксус 1 стакан
  • сахар 1 стакан
  • соль 2 ст. л.
  • кетчуп "Чили" – 8 ст. л.
  • гвоздика 1 ч. л. 
  • перец черный 1 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки. Воду доведите до кипения, банки и крышки стерилизуем.

Свежие кабачки

2. В кипящую воду добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили" и уксус, перемешайте, убавьте огонь и варите еще 15 минут.

Маринад для кабачков

3. В горячие стерилизованные банки положите гвоздику, перец и выложите сверху кабачки и после залейте горячим маринадом, стерилизуем еще 10 минут и закройте крышками.

Приготовление кабачков

4. Переверните банки, накройте полотенцами и оставьте остыть. Храните кабачки в темном месте.

Готовые кабачки

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