Кабачки на зиму можно готовить с кетчупом, горчицей, а также сахаром и уксусом. Для того, чтобы кабачки были хрустящими, их нужно перед залить холодной водой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных кабачков с кетчупом.

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Ингредиенты:

кабачки 2 кг

вода 7 стаканов

уксус 1 стакан

сахар 1 стакан

соль 2 ст. л.

кетчуп "Чили" – 8 ст. л.

гвоздика 1 ч. л.

перец черный 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачки. Воду доведите до кипения, банки и крышки стерилизуем.

2. В кипящую воду добавьте сахар, соль, кетчуп "Чили" и уксус, перемешайте, убавьте огонь и варите еще 15 минут.

3. В горячие стерилизованные банки положите гвоздику, перец и выложите сверху кабачки и после залейте горячим маринадом, стерилизуем еще 10 минут и закройте крышками.

4. Переверните банки, накройте полотенцами и оставьте остыть. Храните кабачки в темном месте.

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