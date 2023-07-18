Консервированные огурцы без маринада: рецепт вкусной закуски на зиму
Маринованные огурцы – лучшее зимнее угощение. Готовить огурцы можно со специями, горчицей, кетчупом, а еще без приготовления маринада. Кулинары советуют просто залить водой, добавив все специи, и после нужно хорошо стерилизовать банки около 10 минут.
Кулинар Лилия Цвит поделилась на YouTube рецептом вкусных маринованных огурцов без маринада.
Ингредиенты:
- огурцы
- соцветия укропа – 1 шт.
- лавровый лист – 1 шт.
- корень хрена – 2 см
- корень петрушки – 2 см
- чеснок – 4 зубца
- душистый перец – 3 шт.
- кориандр – щепотка
- горчица – 0,5 ч. л.
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- уксус 9% – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Огурцы замочите на 2 часа в холодной воде, чтобы они были хрустящими. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.
2. Положите на дно банки все специи – укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу, уложите плотно огурцы. Сверху засыпьте соль, сахар, налейте уксус и сверху залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.
3. Банки поставьте в большую емкость с водой и стерилизуйте около 10 минут, после законсервируйте.
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