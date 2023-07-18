Консервированные огурцы без маринада: рецепт вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт огурцов

Маринованные огурцы – лучшее зимнее угощение. Готовить огурцы можно со специями, горчицей, кетчупом, а еще без приготовления маринада. Кулинары советуют просто залить водой, добавив все специи, и после нужно хорошо стерилизовать банки около 10 минут. 

Рецепт маринованных огурцов на литровую банку

Кулинар Лилия Цвит поделилась на YouTube рецептом вкусных маринованных огурцов без маринада. 

Как приготовить вкусные, хрустящие маринованные огурцы
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Ингредиенты:

  • огурцы 
  • соцветия укропа – 1 шт.
  • лавровый лист – 1 шт.
  • корень хрена – 2 см
  • корень петрушки – 2 см
  • чеснок – 4 зубца
  • душистый перец – 3 шт.
  • кориандр – щепотка
  • горчица – 0,5 ч. л.
  • соль – 1 ст. л. 
  • сахар – 1 ст. л.
  • уксус 9% – 2 ст. л. 

Способ приготовления:

1. Огурцы замочите на 2 часа в холодной воде, чтобы они были хрустящими. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.

Свежие огурцы

2. Положите на дно банки все специи – укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу, уложите плотно огурцы. Сверху засыпьте соль, сахар, налейте уксус и сверху залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.

Приготовление огурцов

3. Банки поставьте в большую емкость с водой и стерилизуйте около 10 минут, после законсервируйте. 

Готовые огурцы

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