Маринованные огурцы – лучшее зимнее угощение. Готовить огурцы можно со специями, горчицей, кетчупом, а еще без приготовления маринада. Кулинары советуют просто залить водой, добавив все специи, и после нужно хорошо стерилизовать банки около 10 минут.

Кулинар Лилия Цвит поделилась на YouTube рецептом вкусных маринованных огурцов без маринада.

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Ингредиенты:

огурцы

соцветия укропа – 1 шт.

лавровый лист – 1 шт.

корень хрена – 2 см

корень петрушки – 2 см

чеснок – 4 зубца

душистый перец – 3 шт.

кориандр – щепотка

горчица – 0,5 ч. л.

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

уксус 9% – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Огурцы замочите на 2 часа в холодной воде, чтобы они были хрустящими. Срежьте кончики огурцов с обеих сторон.

2. Положите на дно банки все специи – укроп, лавровый лист, хрен, петрушку, чеснок, перец, кориандр, горчицу, уложите плотно огурцы. Сверху засыпьте соль, сахар, налейте уксус и сверху залейте огурцы кипятком и прикройте чистой крышкой.

3. Банки поставьте в большую емкость с водой и стерилизуйте около 10 минут, после законсервируйте.

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