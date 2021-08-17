Консервированные персики: 2 способа приготовления
Персики – очень полезные фрукты, которые имеют нежный вкус и очень приятный медовый аромат. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная с пирогов, заканчивая мороженным, лимонадом и вареньем.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного персикового варенья и консервированных персиков дольками с лимонной кислотой, которые станут прекрасной основой к выпечке.
1. Консервированные персики с лимонной кислотой
Ингредиенты:
персики – 2 кг
вода – 1 л
сахар – 400 г
лимонная кислота – 2 ч. л.
Способ приготовления:
Помойте персики, удалите косточки и очистите от кожуры.
Банки заранее простерелизуте любым способом, выложите персики.
В сотейники вскипятите крутой кипяток, залейте персики и так оставьте на 15 минут.
После – воду слейте снова в сотейник, добавьте сахар, доведите до кипения.
Горячим сиропом залейте банки и сразу законсервируйте, обязательно переверните банки вверх дном, укутайте в теплое полотенце или плед, оставьте до полного остывания.
Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.
2. Персиковое варенье дольками
Ингредиенты:
персики – 1,5 кг
сахар – 1 кг
лимонный сок – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
Помойте персики, удалите косточки и порежьте дольками.
Выложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром, перемешайте и так оставьте на 2-3 часа, чтобы они пустили сок.
После – отправьте кастрюлю на огонь и варите на маленьком огне, доведите до кипения, после – варите еще 10 минут.
Горячее варенье сразу разлейте по стерильным банкам и стразу законсервируйте.
Переверните банки и укутайте теплой тканью.
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