Консервированные персики: 2 способа приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Варенье из персиков

Персики – очень полезные фрукты, которые имеют нежный вкус и очень приятный медовый аромат. Из них можно приготовить множество вкусных блюд, начиная с пирогов, заканчивая мороженным, лимонадом и вареньем.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусного персикового варенья и консервированных персиков дольками с лимонной кислотой, которые станут прекрасной основой к выпечке.

1. Консервированные персики с лимонной кислотой

Как выбрать натуральные персики

Ингредиенты:

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  • персики – 2 кг

  • вода – 1 л

  • сахар – 400 г

  • лимонная кислота – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте персики, удалите косточки и очистите от кожуры.

  2. Банки заранее простерелизуте любым способом, выложите персики.

  3. В сотейники вскипятите крутой кипяток, залейте персики и так оставьте на 15 минут.

  4. После – воду слейте снова в сотейник, добавьте сахар, доведите до кипения.

  5. Горячим сиропом залейте банки и сразу законсервируйте, обязательно переверните банки вверх дном, укутайте в теплое полотенце или плед, оставьте до полного остывания.

  6. Когда банки полностью остынут – перенесите в темное, прохладное место.

2. Персиковое варенье дольками

Как сварить вкусное персиковое варенье

Ингредиенты:

  • персики – 1,5 кг

  • сахар – 1 кг

  • лимонный сок – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Помойте персики, удалите косточки и порежьте дольками.

  2. Выложите их в кастрюлю, засыпьте сахаром, перемешайте и так оставьте на 2-3 часа, чтобы они пустили сок.

  3. После – отправьте кастрюлю на огонь и варите на маленьком огне, доведите до кипения, после – варите еще 10 минут.

  4. Горячее варенье сразу разлейте по стерильным банкам и стразу законсервируйте.

  5. Переверните банки и укутайте теплой тканью.

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