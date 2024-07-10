Помидоры можно готовить половинкам и целыми, главное – чтобы они не были с трещинами, иначе после приготовления превратятся в кашу. Для яркого вкуса кулинары советуют добавить ботву моркови.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров половинками, с вкусным маринадом.

Ингредиенты:

помидоры

растительное масло – 1 ст. л. на каждую банку

лук

лавровый лист – по 1 в банку

перец горошком – по 4-5 горошин в банку

петрушка

Маринад:

На 1 литр воды 2 ст.л. соли, 5 ст. л. сахара, 100 г уксуса, 5 шт. лаврового листа, горький перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте, разрежьте пополам, выложите в банки срезом вниз слоями. Каждый слой помидор перекладываем луком (режем полкольца) и петрушкой.

2. На дно 1 литровой банки кладем: 1 ст. л. растительного масла, 1 лавровый лист, 4-5 перца горошком.

3. Маринад: вылейте все в кастрюлю, доведите до кипения, залейте банки и стерилизуем 8-10 минут.

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