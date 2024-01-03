Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

Даже если вы выбираете жесткие помидоры для консервирования – они очень часто распадаются в банке. Все потому, что вы сразу заливаете их горячим маринадом. Сначала нужно просто ошпарить овощи, а только потом полностью заливать жидкостью.

Идея приготовления сочных консервированных помидоров, которые не разваливаются в банке, опубликована на странице фудблогерки Ирины с ником irchik_martynchik в Instagram. Уксус нужно добавлять не сразу.

Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

Ингредиенты:

  • помидоры
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  • петрушка
  • лавровые листья
  • черный перец горошком
  • чеснок

Ингредиенты для маринада:

  • на 6.5 литр. воды
  • 2 стакана сахара
  • 1 стакан соли
  • 2 стакана уксуса

Способ приготовления:

Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

1. В банке выложить петрушку, лавровые листья, черный перец горошком, чеснок.

2. Положить помидоры.

Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

3. Для маринада добавить в воду сахар и соль.

Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

4. После кипения выключить.

Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

5. Влить 2 стакана уксуса.

Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет

6. Один раз пропарить, а на второй залить маринад и закрыть.

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