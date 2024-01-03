Даже если вы выбираете жесткие помидоры для консервирования – они очень часто распадаются в банке. Все потому, что вы сразу заливаете их горячим маринадом. Сначала нужно просто ошпарить овощи, а только потом полностью заливать жидкостью.

Идея приготовления сочных консервированных помидоров, которые не разваливаются в банке, опубликована на странице фудблогерки Ирины с ником irchik_martynchik в Instagram. Уксус нужно добавлять не сразу.

Ингредиенты:

помидоры

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петрушка

лавровые листья

черный перец горошком

чеснок

Ингредиенты для маринада:

на 6.5 литр. воды

2 стакана сахара

1 стакан соли

2 стакана уксуса

Способ приготовления:

1. В банке выложить петрушку, лавровые листья, черный перец горошком, чеснок.

2. Положить помидоры.

3. Для маринада добавить в воду сахар и соль.

4. После кипения выключить.

5. Влить 2 стакана уксуса.

6. Один раз пропарить, а на второй залить маринад и закрыть.

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