Консервированные помидоры получатся сочными и не распадутся: в чем секрет
Даже если вы выбираете жесткие помидоры для консервирования – они очень часто распадаются в банке. Все потому, что вы сразу заливаете их горячим маринадом. Сначала нужно просто ошпарить овощи, а только потом полностью заливать жидкостью.
Идея приготовления сочных консервированных помидоров, которые не разваливаются в банке, опубликована на странице фудблогерки Ирины с ником irchik_martynchik в Instagram. Уксус нужно добавлять не сразу.
Ингредиенты:
- помидоры
- петрушка
- лавровые листья
- черный перец горошком
- чеснок
Ингредиенты для маринада:
- на 6.5 литр. воды
- 2 стакана сахара
- 1 стакан соли
- 2 стакана уксуса
Способ приготовления:
1. В банке выложить петрушку, лавровые листья, черный перец горошком, чеснок.
2. Положить помидоры.
3. Для маринада добавить в воду сахар и соль.
4. После кипения выключить.
5. Влить 2 стакана уксуса.
6. Один раз пропарить, а на второй залить маринад и закрыть.
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