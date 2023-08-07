Консервированные помидоры с секретом: приятный кисло-сладкий вкус
Консервирование помидоров в разгаре. Такие овощи можно приготовить совершенно разными способами. Большинство рецептов предполагают, что помидоры выкладываются в банке в свежем виде. Но их тоже можно пожарить. Вкус вас действительно удивит.
Идея приготовления жареных консервированных помидоров опубликована на странице фудблогера Алины Бакалейко (linaarsenjuk) в Instagram. Овощи имеют приятный кисло-сладкий вкус и получаются очень сочными.
Ингредиенты маринада на 2 л. банки:
- 1 стакан воды
- 1 стакан сахара
- 100 г уксуса
- 1,5 ст.л. соли
Способ приготовления:
1. Помидоры помыть.
2. Обжарить на масле несколько минут, чтобы кожура стала мягкой, но целой.
3. Выложить на сито, чтобы стекло масло.
4. Все для маринада смешать и вскипятить.
5. На дно банки выложить перец горошком, лавровый лист и 3-4 зубчика чеснока, помидоры.
6. Залить горячим маринадом.
7. Стерилизовать 7 минут.
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