Консервирование помидоров в разгаре. Такие овощи можно приготовить совершенно разными способами. Большинство рецептов предполагают, что помидоры выкладываются в банке в свежем виде. Но их тоже можно пожарить. Вкус вас действительно удивит.

Идея приготовления жареных консервированных помидоров опубликована на странице фудблогера Алины Бакалейко (linaarsenjuk) в Instagram. Овощи имеют приятный кисло-сладкий вкус и получаются очень сочными.

Ингредиенты маринада на 2 л. банки:

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1 стакан воды

1 стакан сахара

100 г уксуса

1,5 ст.л. соли

Способ приготовления:

1. Помидоры помыть.

2. Обжарить на масле несколько минут, чтобы кожура стала мягкой, но целой.

3. Выложить на сито, чтобы стекло масло.

4. Все для маринада смешать и вскипятить.

5. На дно банки выложить перец горошком, лавровый лист и 3-4 зубчика чеснока, помидоры.

6. Залить горячим маринадом.

7. Стерилизовать 7 минут.

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