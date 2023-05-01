Молодой укроп обычно сушат либо замораживают на зиму. Следуя рекомендациям, он сохраняет свои вкусовые и полезные свойства. Кроме того, его можно засолить в банках.

Редакция FoodOboz выбрала для вас простой рецепт консервированного укропа на зиму, который готовится легко и без стерилизации.

Ингредиенты:

укроп – 400 г

соль – 100 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить зелень к приготовлению, а именно промыть несколько раз в холодной воде, пока не станет прозрачной. Далее нужно отделить мягкие веточки от жестких стеблей – для засолки понадобятся только нежные части. Напоследок разложить укроп на бумажные полотенца и хорошо просушить.

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2. Когда зелень подготовлена, можно переходить к следующему этапу – нарезке. Измельчить укроп нужно так, в каком виде вы будете добавлять его затем в блюда, все зависит от ваших предпочтений.

3. После этого нужно смешать порезанный укроп с солью. Лучше делать это в глубокой миске и одновременно разминать зелень руками, чтобы она пустила сок. В таком виде оставить его на 30 минут.

4. Когда пройдет отведенное время, плотно выложить укроп в стерилизованные банки, чтобы не было промежутков и не попадал воздух.

5. Закрыть банки крышками (желательно брать те, которые самостоятельно закручиваются). Хранить в холодильнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно заморозить укроп, чтобы он был полезный.