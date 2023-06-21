Конвертики с мясом без теста на перекус: готовятся 15 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Конвертики с мясом без теста на перекус: готовятся 15 минут

Конвертики с начинкой – это отличный вариант домашней выпечки. Начинка у них может быть сладкая и соленая. Но вот тесто не обязательно готовить – можно использовать за основу лаваш, слоеное тесто или фило.

Фудблогер Кристина Кукери (kristy_cookery) на своей странице в Instagram поделилась рецептом конвертиков с мясом, в основе которых – готовое тесто фило.

Рецепт конвертиков с мясом из теста фило

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 п
  • лук – 1 шт
  • шампиньоны – 6-7 шт
  • фарш – 250-300 г
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  • соль, перец, сухой чеснок, сладкая паприка, приправа к мясу
  • яйца – 1 шт
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Лук измельчить и поджарить до прозрачности.

2. Порезать грибы и добавить в лук, жарить еще 5 минут.

Мясная начинка для конвертиков

3. Добавить фарш и специи. Готовить к готовности под крышкой.

4. Затем взять тесто фило, смазать его оливковым маслом и сложить вдвое, выложить фарш на одну сторону и завернуть треугольником. Повторить так с оставшимися тестами.

Конвертики в духовке

5. Треугольники из теста выложить на противень, смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить конвертики из лаваша.

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