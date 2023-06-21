Конвертики с начинкой – это отличный вариант домашней выпечки. Начинка у них может быть сладкая и соленая. Но вот тесто не обязательно готовить – можно использовать за основу лаваш, слоеное тесто или фило.

Фудблогер Кристина Кукери (kristy_cookery) на своей странице в Instagram поделилась рецептом конвертиков с мясом, в основе которых – готовое тесто фило.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 п

лук – 1 шт

шампиньоны – 6-7 шт

фарш – 250-300 г

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соль, перец, сухой чеснок, сладкая паприка, приправа к мясу

яйца – 1 шт

кунжут

Способ приготовления:

1. Лук измельчить и поджарить до прозрачности.

2. Порезать грибы и добавить в лук, жарить еще 5 минут.

3. Добавить фарш и специи. Готовить к готовности под крышкой.

4. Затем взять тесто фило, смазать его оливковым маслом и сложить вдвое, выложить фарш на одну сторону и завернуть треугольником. Повторить так с оставшимися тестами.

5. Треугольники из теста выложить на противень, смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Готово!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить конвертики из лаваша.