Что может быть вкуснее сочных ребрышек? Правильно, копченые сочные ребрышки. А вкуснее их могут быть только копченые сочные ребрышки с черносливом.

Это блюдо имеет невероятный сладковатый вкус, способный вызывать эйфорию у самых требовательных вкусовых рецепторов. Как готовить это блюдо в Instagram рассказала фудблогерка с ником my_home_kitchn.

Ингредиенты

Копченые свиные ребра – 1,5 кг

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Чернослив – 1 кг

Лук – 3-4 шт

Сахар

Способ приготовления

1. Промыть чернослив и залить холодной водой на 30 минут. Если чернослив имеет горчинку, следует оставить его в воде на несколько часов.

2. Слить воду из чернослива и выложить половину из него на дно большой кастрюли.

3. Выложить на чернослив порционно нарезанные ребра.

4. Выложить очищенный, но не порезанный лук, посыпать все сахаром.

5. Вторую половину чернослива выложить в качестве заключительного слоя.

6. Залить водой до уровня слив.

7. Поставить кастрюлю на огонь и варить на минимальном огне в течение примерно 3,5-4 часов, или пока мясо не начнет отходить от костей.

8. Подавать ребра следует вместе с черносливом и образовавшимся соусом во время варки.

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