На что способны и на что не способны добавки, приправы и специи.

Начнем с того, что куркума практически не усваивается без присутствия жиров и острой паприки. Так что, попивая воду с куркумой – вы просто обогащаете этой приправой свои каловые массы…

Лук и чеснок не обладают противовирусным действием. И да, не путайте антибактериальное и противовирусное!

Глутамат натрия в 3 раза менее вреден, чем обычная поваренная соль… Не верите? Можете пересчитать самостоятельно по молярным массам (напоминаю, именно избыточный натрий является наиболее вредным компонентом обеих приправ).

А розовая гималайская соль содержит ничтожно мало прочих элементов, помимо натрия и хлора, особенно, если сравнивать с суточной потребностью человека, а значит – не может служить их источником в пище…

И наконец, последний факт о соли: йодированная или морская - теряет весь свой йод, если хранится в открытой солонке или добавляется в ходе кулинарного процесса, а не в уже готовое блюдо.

Семена черного тмина и правда содержат много железа, вот только оно из них практически не усваивается. И из пажитника, к сожалению, не усваивается тоже…

Использовать в выпечке дрожжи – намного полезней, чем соду или "разрыхлитель".

Яблочный уксус практически не отличается по составу от обычного спиртового. Хотите "зожней"? Применяйте свежевыжатый лимонный сок!

Корица на самом деле усиливает аппетит, а не способствует похудению. Да-да, с имбирем дела обстоят аналогично…

Подделать васаби достаточно просто: стоит только смешать горчичный порошок, тщательно измельченный хрен и пудру сушеного шпината.

Розмарин – один из самых сильных растительных антиоксидантов, а его добавление в маринады блюд, проходящих кулинарную обработку при высоких температурах, позволяет существенно снизить количество образующихся в них канцерогенных веществ.

Соевый соус и бальзамический уксус – одни из самых лучших усилителей вкуса, поскольку, помимо натрия, содержат огромные дозы сахара. Да, это аппетитно! Но уж очень неполезно…

Сельдерей и петрушка помогают избавиться от отеков, но не влияют на потенцию.

Лимонная кислота – это антиоксидант, а не консервант! Как и острый перец, конечно же…

И не ленитесь измельчать свои специи самостоятельно, непосредственно перед использованием, таким образом вы не только сохраните больше ароматических, вкусовых и биологически-активных веществ, но и защитите себя от фальсификации.

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