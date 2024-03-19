Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке
Королевская ватрушка – это пирог с нежнейшим вкусом, который не оставит равнодушным ни одного члена семьи.
Рецептом приготовления королевской ватрушки на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. Она также продемонстрировала, как правильно завернуть тесто, чтобы ватрушка получилась еще и очень красивой.
Ингредиенты для теста
- Дрожжи – 22 гр
- Сахар – 80 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Теплое молоко – 150 гр
- Яйца – 2 шт
- Соль – щепотка
- Сливочное масло – 60 гр
- Мука – 430 гр
Ингредиенты для начинки
- Творог 5% – 300 гр
- Сметана – 15-25% - 100 гр
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Белок – 1 шт
- Крахмал – 1 ст.л.
Дополнительные ингредиенты
- Желток+молоко – для смазки
- Сахарная пудра
- Замороженные ягоды
Способ приготовления
1. Дрожжи соединяем с сахаром, ванильным сахаром и теплым молоком.
2. Добавляем яйца и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.
3. Добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло.
4. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
5. Укладываем тесто в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.
6. Перекладываем тесто на рабочую поверхность, притрушенную мукой, накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.
7. Тем временем делаем начинку. Соединяем ингредиенты и перебиваем блендером до однородности.
8. Из теста раскатываем круг и нарезаем на нем лепестки.
9. Лепестки складываем один на другой, образуя косичку. Снова накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.
10. Выливаем начинку. Края теста смазываем желтком с молоком и выпекаем в течение 25-30 минут при 180 градусах.
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