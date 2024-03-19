Королевская ватрушка – это пирог с нежнейшим вкусом, который не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Рецептом приготовления королевской ватрушки на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. Она также продемонстрировала, как правильно завернуть тесто, чтобы ватрушка получилась еще и очень красивой.

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Ингредиенты для теста

Дрожжи – 22 гр

Сахар – 80 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Теплое молоко – 150 гр

Яйца – 2 шт

Соль – щепотка

Сливочное масло – 60 гр

Мука – 430 гр

Ингредиенты для начинки

Творог 5% – 300 гр

Сметана – 15-25% - 100 гр

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Белок – 1 шт

Крахмал – 1 ст.л.

Дополнительные ингредиенты

Желток+молоко – для смазки

Сахарная пудра

Замороженные ягоды

Способ приготовления

1. Дрожжи соединяем с сахаром, ванильным сахаром и теплым молоком.

2. Добавляем яйца и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.

3. Добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло.

4. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

5. Укладываем тесто в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

6. Перекладываем тесто на рабочую поверхность, притрушенную мукой, накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

7. Тем временем делаем начинку. Соединяем ингредиенты и перебиваем блендером до однородности.

8. Из теста раскатываем круг и нарезаем на нем лепестки.

9. Лепестки складываем один на другой, образуя косичку. Снова накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

10. Выливаем начинку. Края теста смазываем желтком с молоком и выпекаем в течение 25-30 минут при 180 градусах.

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