Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
15
Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

Королевская ватрушка – это пирог с нежнейшим вкусом, который не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Рецептом приготовления королевской ватрушки на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником recepti_dariko. Она также продемонстрировала, как правильно завернуть тесто, чтобы ватрушка получилась еще и очень красивой.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке
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Ингредиенты для теста

  • Дрожжи – 22 гр
  • Сахар – 80 гр
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Теплое молоко – 150 гр
  • Яйца – 2 шт
  • Соль – щепотка
  • Сливочное масло – 60 гр
  • Мука – 430 гр

Ингредиенты для начинки

  • Творог 5% – 300 гр
  • Сметана – 15-25% - 100 гр
  • Сахар – 100 гр
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Белок – 1 шт
  • Крахмал – 1 ст.л.

Дополнительные ингредиенты

  • Желток+молоко – для смазки
  • Сахарная пудра
  • Замороженные ягоды

Способ приготовления

1. Дрожжи соединяем с сахаром, ванильным сахаром и теплым молоком.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

2. Добавляем яйца и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.

3. Добавляем растопленное, но не горячее сливочное масло.

4. Постепенно добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

5. Укладываем тесто в глубокую емкость, накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

6. Перекладываем тесто на рабочую поверхность, притрушенную мукой, накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

7. Тем временем делаем начинку. Соединяем ингредиенты и перебиваем блендером до однородности.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

8. Из теста раскатываем круг и нарезаем на нем лепестки.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

9. Лепестки складываем один на другой, образуя косичку. Снова накрываем полотенцем и оставляем на 10 минут.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

10. Выливаем начинку. Края теста смазываем желтком с молоком и выпекаем в течение 25-30 минут при 180 градусах.

Королевская ватрушка или как простым блюдом удивить всю семью: секрет в начинке

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