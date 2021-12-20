Королевская ватрушка, которую можно приготовить дома: делимся секретами

После слова "королевская", кажется, что это сложное многокомпонентное блюдо. Но это совсем не так. Данное сравнение говорит о том, что такой десерт имеет очень изысканный и нежный неповторимый вкус. На приготовление ватрушки уходит максимально мало времени, поэтому это идеальный вариант, если нужно быстро угостить гостей. Вкус их приятно удивит.

Идея приготовления королевской ватрушки опубликована на странице vypechka_coohmister в Instagram.

Ингредиенты для основания:

кисломолочный творог – 500 г

яйца – 4 шт

сахар – 2/3 стакана сахара

мука

сливочное масло

масло

Способ приготовления:

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1. Разогреть духовку при температуре 180 градусов.

2. Яйцо и сахар взбить миксером или вилкой.

3. Добавить творог.

4. Все перемешать – основа готова.

5. Кусочек сливочного масла разомнуть в муке с добавлением растительного масла.

6. Муку сыпать постепенно, пока масса не станет сыпучей, как крошка.

7. Половину отсыпать на дно формы.

8. Сверху вылить творожную массу.

9. Добавить оставшуюся крошку.

10 . Поставить в духовку, выпекать 30-40 минут. Пирог поднимется, подрумянится и будет прекрасно пахнуть.

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