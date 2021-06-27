Королевский малиновый медовик с заварным кремом: рецепт Лизы Глинской

Медовик – торт со вкусом лета, так как его основным ингредиентом является свежий, ароматный мед, который как раз собирают именно в июне, июле, а также нежный крем. Рецептов этого угощения так много, что приготовить его вкусно и удачно – не составит никакого труда, практически, каждому.
Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале рецептом совершенно потрясающего медовика с малиной и заварным кремом, который точно станет вашим любимым угощением.
Ингредиенты для теста:
мука – 300 г
сливочное масло – 150 г
яйца – 40 г
сахар – 120 г
гречишный мед – 100 г
сода – 4 г
Для заварного крема:
молоко – 250 мл
жирная сметана – 100 г
жирные сливки – 100 г
сливочное масло – 20 г
кукурузная крахмал – 12 г
мука – 12 г
яйца – 50 г
сахар или мед – 30 г
Для малинового мармелада:
лимонный сок – 10 мл
сахар – 20 г
пектин NH – 3 г
малиновое пюре без косточек – 100 г
Способ приготовления:
В миске смешайте масло, мед и хорошо прогрейте в микроволновой печи, чтобы все хорошо растворилось до однородности.
Отдельно хорошо взбейте яйца с сахаром, когда яичная смесь увеличится в объеме – аккуратно добавьте горячую медовую смесь и перемешайте при помощи миксера или кухонного комбайна.
В муку добавьте соду и тщательно перемешайте, после этого муку высыпьте в медово-яичную смесь и хорошо вымешайте тесто, оно должно быть липким.
После – разделите тесто на 8 равных частей, каждый оберните в пищевую пленку и отправьте на 2 часа в холодильник.
Крем: яйца с сахаром, мукой и крахмалом хорошо взбейте в мисочке, чтобы не было комочков.
Молоко вылейте в сотейник, хорошо нагрейте – до парения, соедините с яичной смесью и вылейте все снова с сотейник, доведите до кипения и кипятим 30-40 секунд, чтобы крахмал и мука заварились.
Выключите огонь и добавьте масло, хорошо перемешайте, переложите в миску и накройте пленкой, отправьте в холодильник на пару часов.
Мармелад: перетрите малину через сито, чтобы пюре было без косточек, отправьте его в сотейник, добавьте лимонный сок, прогрейте все 30-40 секунд.
Смешайте сахар и пектин NH, добавьте в малиновое пюре, хорошо перемешайте.
Выложите в мисочку и отправьте в холодильник.
Достаньте охлажденное тесто, хорошо раскатайте сразу на пергаменте, пройдитесь по тесту вилкой и отправьте запекаться. Так нужно сделать с каждым из 8 кусков теста.
Взбейте сливки со сметаной, к ним добавьте охлажденный крем, все хорошо взбейте и выложите в кондитерский мешок.
Мармелад также переложите в кондитерский мешок.
Возьмите корж, щедро смажьте кремом, сверху – малиновый мармелад и так с каждым коржом.
Сверху украсьте торт свежей малиной и отправьте на пару часов в холодильник.
Подавать торт лучше охлажденным.
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