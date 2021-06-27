Королевский малиновый медовик с заварным кремом: рецепт Лизы Глинской

Медовик – торт со вкусом лета, так как его основным ингредиентом является свежий, ароматный мед, который как раз собирают именно в июне, июле, а также нежный крем. Рецептов этого угощения так много, что приготовить его вкусно и удачно – не составит никакого труда, практически, каждому.

Кондитер, судья проекта "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась в своем YouTube-канале рецептом совершенно потрясающего медовика с малиной и заварным кремом, который точно станет вашим любимым угощением.

Ингредиенты для теста:

мука – 300 г

сливочное масло – 150 г

яйца – 40 г

сахар – 120 г

гречишный мед – 100 г

сода – 4 г

Для заварного крема:

молоко – 250 мл

жирная сметана – 100 г

жирные сливки – 100 г

сливочное масло – 20 г

кукурузная крахмал – 12 г

мука – 12 г

яйца – 50 г

сахар или мед – 30 г

Для малинового мармелада:

лимонный сок – 10 мл

сахар – 20 г

пектин NH – 3 г

малиновое пюре без косточек – 100 г

Способ приготовления:

В миске смешайте масло, мед и хорошо прогрейте в микроволновой печи, чтобы все хорошо растворилось до однородности. Отдельно хорошо взбейте яйца с сахаром, когда яичная смесь увеличится в объеме – аккуратно добавьте горячую медовую смесь и перемешайте при помощи миксера или кухонного комбайна. В муку добавьте соду и тщательно перемешайте, после этого муку высыпьте в медово-яичную смесь и хорошо вымешайте тесто, оно должно быть липким. После – разделите тесто на 8 равных частей, каждый оберните в пищевую пленку и отправьте на 2 часа в холодильник. Крем: яйца с сахаром, мукой и крахмалом хорошо взбейте в мисочке, чтобы не было комочков. Молоко вылейте в сотейник, хорошо нагрейте – до парения, соедините с яичной смесью и вылейте все снова с сотейник, доведите до кипения и кипятим 30-40 секунд, чтобы крахмал и мука заварились. Выключите огонь и добавьте масло, хорошо перемешайте, переложите в миску и накройте пленкой, отправьте в холодильник на пару часов. Мармелад: перетрите малину через сито, чтобы пюре было без косточек, отправьте его в сотейник, добавьте лимонный сок, прогрейте все 30-40 секунд. Смешайте сахар и пектин NH, добавьте в малиновое пюре, хорошо перемешайте. Выложите в мисочку и отправьте в холодильник. Достаньте охлажденное тесто, хорошо раскатайте сразу на пергаменте, пройдитесь по тесту вилкой и отправьте запекаться. Так нужно сделать с каждым из 8 кусков теста. Взбейте сливки со сметаной, к ним добавьте охлажденный крем, все хорошо взбейте и выложите в кондитерский мешок. Мармелад также переложите в кондитерский мешок. Возьмите корж, щедро смажьте кремом, сверху – малиновый мармелад и так с каждым коржом. Сверху украсьте торт свежей малиной и отправьте на пару часов в холодильник.

Подавать торт лучше охлажденным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно и правильно приготовить вишневое густое варенье дома.

Кулинарный эксперт, судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась вкуснейшим рецептом заварного теста для идеальных вареников с вишней.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!