Королевский пирог представляет собой десерт, подобный привычному тертому пирогу, который хорошо знаком всем с детства. Однако определенная разница все-таки есть. А еще королевский пирог готовится с добавлением нежнейшей и воздушной сырной начинки.

Как правильно приготовить тесто и начинку для королевского пирога, точно знает фудблогер с ником ann and food. В Instagram она поведала все секреты этого десерта.

Ингредиенты для крошки

Сливочное масло – 140 гр

Сахар – 80 гр

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Соль – щепотка

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Мука – 300 гр

Ингредиенты для начинки

Кисломолочный творог – 400 гр

Сахар – 70 гр

Ванильный сахар – 2 ч.л.

Яйца – 3 шт

Способ приготовления

1. В муку добавляем сахар, соль, разрыхлитель и хорошо перемешиваем.

2. Замороженное сливочное масло натираем на терке.

3. К сухим ингредиентам добавляем натертое масло.

4. Руками перетираем массу до образования крошки. Отправляем в холодильник.

5. Готовим начинку. К кисломолочному сыру добавляем сахар, яйца и ванильный сахар. Перебиваем блендером до однородности.

6. Застилаем форму пергаментом и смазываем маслом дно и бока.

7. Выкладываем половину крошки и утрамбовываем делая бортики. Выкладываем творожную начинку.

8. Сверху высыпаем оставшуюся крошку и разравниваем по всей поверхности.

9. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.

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