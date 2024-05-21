Королевский пирог с творожной начинкой: элегантный и изысканный десерт
Королевский пирог представляет собой десерт, подобный привычному тертому пирогу, который хорошо знаком всем с детства. Однако определенная разница все-таки есть. А еще королевский пирог готовится с добавлением нежнейшей и воздушной сырной начинки.
Как правильно приготовить тесто и начинку для королевского пирога, точно знает фудблогер с ником ann and food. В Instagram она поведала все секреты этого десерта.
Ингредиенты для крошки
- Сливочное масло – 140 гр
- Сахар – 80 гр
- Соль – щепотка
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Мука – 300 гр
Ингредиенты для начинки
- Кисломолочный творог – 400 гр
- Сахар – 70 гр
- Ванильный сахар – 2 ч.л.
- Яйца – 3 шт
Способ приготовления
1. В муку добавляем сахар, соль, разрыхлитель и хорошо перемешиваем.
2. Замороженное сливочное масло натираем на терке.
3. К сухим ингредиентам добавляем натертое масло.
4. Руками перетираем массу до образования крошки. Отправляем в холодильник.
5. Готовим начинку. К кисломолочному сыру добавляем сахар, яйца и ванильный сахар. Перебиваем блендером до однородности.
6. Застилаем форму пергаментом и смазываем маслом дно и бока.
7. Выкладываем половину крошки и утрамбовываем делая бортики. Выкладываем творожную начинку.
8. Сверху высыпаем оставшуюся крошку и разравниваем по всей поверхности.
9. Выпекаем в течение 40 минут при 180 градусах.
На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.