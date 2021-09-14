Королевский тыквенный крем-суп по рецепту Ольги Сумской
Что приготовить на осенний обед и даже ужин? Безусловно лучшим вариантом будут – супы из осенних овощей, которые сейчас как раз наиболее полезны.
Актриса, телеведущая Ольга Сумская поделилась изумительным рецептом тыквенного крем-супа, который вы легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Ингредиенты:
тыква – 200 г
филе – 300 г
картофель – по желанию – 3 шт.
лук – 1 шт.
чеснок – 1-2 зуб.
морковь – 1 шт.
помидор – 2 шт.
сливки – 100 мл
тыквенные семечки – горсть
соль – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте и очистите все овощи.
Из тыквы обязательно срежьте грубую часть и порежьте кубиком.
Лук почистите и нарежьте мелким кубиком.
Разогрейте сковороду, налейте масла, обжарьте лук вместе с измельченным чесноком до золотистости.
Натрите морковь на крупной терке и добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте несколько минут.
Помидоры ошпарьте кипятком и порежьте, добавьте туда же и снова перемешайте, прожарьте около 3-5 минут и выключите огонь.
На сухой сковороде обжарьте тыквенные семечки.
Кусочки тыквы бросьте в кипящую воду и хорошо его проварите до готовности. После – погружным блендером взбейте тыкву до однородности, добавьте немного сливок и соли, перемешайте.
Готовый суп разлейте по тарелкам, ложкой добавьте овощную пассеровку и присыпьте вкусный суп тыквенными семечками.
Блюдо получится очень вкусной и ароматной.
Также, на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:
Грибной суп по-китайски на обед: какие грибы лучше всего добавить
Блюда от Меган Маркл: та самая курица, которая завоевала сердце принца Гарри