Королевский тыквенный крем-суп по рецепту Ольги Сумской

Что приготовить на осенний обед и даже ужин? Безусловно лучшим вариантом будут – супы из осенних овощей, которые сейчас как раз наиболее полезны.

Актриса, телеведущая Ольга Сумская поделилась изумительным рецептом тыквенного крем-супа, который вы легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Ингредиенты:

тыква – 200 г

филе – 300 г

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картофель – по желанию – 3 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 1-2 зуб.

морковь – 1 шт.

помидор – 2 шт.

сливки – 100 мл

тыквенные семечки – горсть

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте и очистите все овощи. Из тыквы обязательно срежьте грубую часть и порежьте кубиком. Лук почистите и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковороду, налейте масла, обжарьте лук вместе с измельченным чесноком до золотистости. Натрите морковь на крупной терке и добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте несколько минут. Помидоры ошпарьте кипятком и порежьте, добавьте туда же и снова перемешайте, прожарьте около 3-5 минут и выключите огонь. На сухой сковороде обжарьте тыквенные семечки. Кусочки тыквы бросьте в кипящую воду и хорошо его проварите до готовности. После – погружным блендером взбейте тыкву до однородности, добавьте немного сливок и соли, перемешайте. Готовый суп разлейте по тарелкам, ложкой добавьте овощную пассеровку и присыпьте вкусный суп тыквенными семечками.

Блюдо получится очень вкусной и ароматной.

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