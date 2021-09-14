Королевский тыквенный крем-суп по рецепту Ольги Сумской

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Осенний тыквенный суп по рецепту Ольги Сумской

Что приготовить на осенний обед и даже ужин? Безусловно лучшим вариантом будут – супы из осенних овощей, которые сейчас как раз наиболее полезны.

Актриса, телеведущая Ольга Сумская поделилась изумительным рецептом тыквенного крем-супа, который вы легкостью приготовите дома, (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Из тыквы получится просто идеальный крем-суп

Ингредиенты:

  • тыква – 200 г

  • филе – 300 г

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  • картофель – по желанию – 3 шт.

  • лук – 1 шт.

  • чеснок – 1-2 зуб.

  • морковь – 1 шт.

  • помидор – 2 шт.

  • сливки – 100 мл

  • тыквенные семечки – горсть

  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помойте и очистите все овощи.

  2. Из тыквы обязательно срежьте грубую часть и порежьте кубиком.

  3. Лук почистите и нарежьте мелким кубиком.

  4. Разогрейте сковороду, налейте масла, обжарьте лук вместе с измельченным чесноком до золотистости.

  5. Натрите морковь на крупной терке и добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте несколько минут.

  6. Помидоры ошпарьте кипятком и порежьте, добавьте туда же и снова перемешайте, прожарьте около 3-5 минут и выключите огонь.

  7. На сухой сковороде обжарьте тыквенные семечки.

  8. Кусочки тыквы бросьте в кипящую воду и хорошо его проварите до готовности. После – погружным блендером взбейте тыкву до однородности, добавьте немного сливок и соли, перемешайте.

  9. Готовый суп разлейте по тарелкам, ложкой добавьте овощную пассеровку и присыпьте вкусный суп тыквенными семечками.

Полезный тыквенный суп

Блюдо получится очень вкусной и ароматной.

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