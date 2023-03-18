Яйца и лаваш – это отличные ингредиенты для приготовления вкусного завтрака. К примеру, из них можно приготовить корзинки в духовке, дополнив сыром, овощами, ветчиной или филе.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_for_you) в Instagram был опубликован рецепт яичных корзинок из лаваша со вкусной начинкой в духовке.

Ингредиенты:

лаваш

яйца

овощи

ветчина/филе

моцарелла

специи

Способ приготовления:

1. Из лаваша вырезать круги в соответствии с размерами формочек. Выложить в формы.

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2. В каждую корзинку разбить по одному яйцу.

3. Порезать овощи, ветчину/филе, натереть сыр на терке. Выложить все поочередно в корзинки.

4. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.

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