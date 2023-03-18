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Корзинки из лаваша с начинкой: как приготовить небанальный завтрак
Яйца и лаваш – это отличные ингредиенты для приготовления вкусного завтрака. К примеру, из них можно приготовить корзинки в духовке, дополнив сыром, овощами, ветчиной или филе.
В одном из кулинарных блогов (zefirok_for_you) в Instagram был опубликован рецепт яичных корзинок из лаваша со вкусной начинкой в духовке.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- овощи
- ветчина/филе
- моцарелла
- специи
Способ приготовления:
1. Из лаваша вырезать круги в соответствии с размерами формочек. Выложить в формы.
2. В каждую корзинку разбить по одному яйцу.
3. Порезать овощи, ветчину/филе, натереть сыр на терке. Выложить все поочередно в корзинки.
4. Выпекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.
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