Киш – это блюдо французской кухни, которое готовится из рубленого теста, заливки из смеси молока и сливок, а также любой начинки по вкусу. Это очень популярное блюдо для перекуса или даже питательного обеда.

Это универсальное блюдо, ведь начинка может быть любой на основе стандартного теста. Рецептом этого блюда с курино-грибной начинкой поделился в Instagram фудблогер Алексей Крючков.

Ингредиенты

Мука – 300 гр

Сливочное масло – 150 гр

Видео дня

Яйцо – 1 шт

Ледяная вода – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Муку насыпать в емкость и добавить к ней холодное сливочное масло, порезанное на куски.

2. Добавить щепотку соли и сделать из смеси крошку.

3. Добавить ледяную воду и яйцо. Замесить тесто, сформовать из него шар и отправить в холодильник на 30 мин.

4. Раскатать тесто толщиной примерно 0,5 см и переложить его в форму.

5. Застелить пергаментом или фольгой и засыпать чем-нибудь тяжелым, например рисом. Отправляем на 15 минут в духовку при 200 градусах. После даем ему полностью остыть.

6. Шампиньоны нарезаем произвольно и обжариваем на сковороде с маслом до золотистости.

7. Куриное филе нарезаем небольшими кусками и обжариваем до золотистой корочки.

8. Засыпаем к курице грибы и готовим еще в течение нескольких минут.

9. Выкладываем начинку на корж.

10. Делаем заливку: 150 г сливок, 2 яйца и щепотку соли тщательно смешиваем.

11. Заливаем пирог заливкой, натираем сверху творог и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Также на OBOZ.UA есть много других рецептов кошей: