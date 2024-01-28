Киш с курицей и грибами: французское блюдо, которое станет изюминкой стола
Киш – это блюдо французской кухни, которое готовится из рубленого теста, заливки из смеси молока и сливок, а также любой начинки по вкусу. Это очень популярное блюдо для перекуса или даже питательного обеда.
Это универсальное блюдо, ведь начинка может быть любой на основе стандартного теста. Рецептом этого блюда с курино-грибной начинкой поделился в Instagram фудблогер Алексей Крючков.
Ингредиенты
- Мука – 300 гр
- Сливочное масло – 150 гр
- Яйцо – 1 шт
- Ледяная вода – 3 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Муку насыпать в емкость и добавить к ней холодное сливочное масло, порезанное на куски.
2. Добавить щепотку соли и сделать из смеси крошку.
3. Добавить ледяную воду и яйцо. Замесить тесто, сформовать из него шар и отправить в холодильник на 30 мин.
4. Раскатать тесто толщиной примерно 0,5 см и переложить его в форму.
5. Застелить пергаментом или фольгой и засыпать чем-нибудь тяжелым, например рисом. Отправляем на 15 минут в духовку при 200 градусах. После даем ему полностью остыть.
6. Шампиньоны нарезаем произвольно и обжариваем на сковороде с маслом до золотистости.
7. Куриное филе нарезаем небольшими кусками и обжариваем до золотистой корочки.
8. Засыпаем к курице грибы и готовим еще в течение нескольких минут.
9. Выкладываем начинку на корж.
10. Делаем заливку: 150 г сливок, 2 яйца и щепотку соли тщательно смешиваем.
11. Заливаем пирог заливкой, натираем сверху творог и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
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