Предлагаем вашему вниманию рецепт закуски под названием "Космические астероиды". Это блюдо удивит не только своим оригинальным вкусом, но и интересным внешним видом.

Рецептом такого интересного блюда поделился фудблогер Дмитрий Бахметьев. В Instagram он рассказал, какие именно ингредиенты нужны для приготовления закуски "Космические астероиды".

Ингредиенты

Печень трески – 1 банка

Картофель вареный – 3 шт

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Вареные яйца – 3 шт

Твердый сыр – 150 гр

Соевый соус – 1-2 ст.л.

Зелень

Перец

Кунжут

Майонез

Способ приготовления

1.Вареный картофель натираем на терке и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем натертые на терке яйца и сыр.

3. Любимую зелень мелко измельчаем ножом и добавляем в общую массу.

4. В отдельной емкости разминаем вилкой печень щепы и отправляем в другие ингредиенты.

5. Добавляем соевый соус, перец и майонез. Тщательно перемешиваем.

6. Кунжут обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.

7. Влажными руками формируем шарики и обваливаем их в кунжуте и подаем на стол.

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