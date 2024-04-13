Съедобные космические астероиды: вкусная и оригинальная закуска из печени трески.
Предлагаем вашему вниманию рецепт закуски под названием "Космические астероиды". Это блюдо удивит не только своим оригинальным вкусом, но и интересным внешним видом.
Рецептом такого интересного блюда поделился фудблогер Дмитрий Бахметьев. В Instagram он рассказал, какие именно ингредиенты нужны для приготовления закуски "Космические астероиды".
Ингредиенты
- Печень трески – 1 банка
- Картофель вареный – 3 шт
- Вареные яйца – 3 шт
- Твердый сыр – 150 гр
- Соевый соус – 1-2 ст.л.
- Зелень
- Перец
- Кунжут
- Майонез
Способ приготовления
1.Вареный картофель натираем на терке и выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем натертые на терке яйца и сыр.
3. Любимую зелень мелко измельчаем ножом и добавляем в общую массу.
4. В отдельной емкости разминаем вилкой печень щепы и отправляем в другие ингредиенты.
5. Добавляем соевый соус, перец и майонез. Тщательно перемешиваем.
6. Кунжут обжариваем на сухой сковороде до золотистого цвета.
7. Влажными руками формируем шарики и обваливаем их в кунжуте и подаем на стол.
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