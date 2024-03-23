Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов
Казан-кабоб – это блюдо узбекской кухни, которое готовится очень просто и состоит из привычных нам ингредиентов. Таким образом, мы получим вкусный ужин, на который не нужно тратить много времени.
Рецептом казан-кабоб поделилась фудблогерк с ником recepti_dariko. В Instagram она отметила, что блюдо получается с привычными вкусами, а значит, понравится всем. А еще, для ее приготовления лучше всего использовать казан. Если его нет, тоже подойдет кастрюля с толстым дном.
Ингредиенты
- Куриные ножки, или бедра – 5 шт
- Картофель – 10 шт
- Масло для жарки
- Соль
- Перец
- Копченая паприка – 1 ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Лук для подачи
- Зелень для подачи
Способ приготовления
1.Картофель моем, чистим и нарезаем большими кусками, солим.
2. В казане разогреваем масло. Обжариваем картофель на сильном огне до румяной корочки и вынимаем.
3. Куриные ножки моем, просушиваем, солим, перчим, добавляем специи и хорошо перемешиваем. Обжариваем на том же масле до золотистой корочки со всех сторон.
4. Когда курочка подрумянилась, добавляем обжаренный картофель, 1/2 стакана воды, накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.
На OBOZ.UA есть много других блюд из курицы: