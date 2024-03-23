Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов

Казан-кабоб – это блюдо узбекской кухни, которое готовится очень просто и состоит из привычных нам ингредиентов. Таким образом, мы получим вкусный ужин, на который не нужно тратить много времени.

Рецептом казан-кабоб поделилась фудблогерк с ником recepti_dariko. В Instagram она отметила, что блюдо получается с привычными вкусами, а значит, понравится всем. А еще, для ее приготовления лучше всего использовать казан. Если его нет, тоже подойдет кастрюля с толстым дном.

Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов
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Ингредиенты

  • Куриные ножки, или бедра – 5 шт
  • Картофель – 10 шт
  • Масло для жарки
  • Соль
  • Перец
  • Копченая паприка – 1 ч.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Лук для подачи
  • Зелень для подачи

Способ приготовления

1.Картофель моем, чистим и нарезаем большими кусками, солим.

2. В казане разогреваем масло. Обжариваем картофель на сильном огне до румяной корочки и вынимаем.

Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов

3. Куриные ножки моем, просушиваем, солим, перчим, добавляем специи и хорошо перемешиваем. Обжариваем на том же масле до золотистой корочки со всех сторон.

Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов

4. Когда курочка подрумянилась, добавляем обжаренный картофель, 1/2 стакана воды, накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.

Котел-кабоб на ужин: узбекское блюдо из привычных нам ингредиентов

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