Казан-кабоб – это блюдо узбекской кухни, которое готовится очень просто и состоит из привычных нам ингредиентов. Таким образом, мы получим вкусный ужин, на который не нужно тратить много времени.

Рецептом казан-кабоб поделилась фудблогерк с ником recepti_dariko. В Instagram она отметила, что блюдо получается с привычными вкусами, а значит, понравится всем. А еще, для ее приготовления лучше всего использовать казан. Если его нет, тоже подойдет кастрюля с толстым дном.

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Ингредиенты

Куриные ножки, или бедра – 5 шт

Картофель – 10 шт

Масло для жарки

Соль

Перец

Копченая паприка – 1 ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Лук для подачи

Зелень для подачи

Способ приготовления

1.Картофель моем, чистим и нарезаем большими кусками, солим.

2. В казане разогреваем масло. Обжариваем картофель на сильном огне до румяной корочки и вынимаем.

3. Куриные ножки моем, просушиваем, солим, перчим, добавляем специи и хорошо перемешиваем. Обжариваем на том же масле до золотистой корочки со всех сторон.

4. Когда курочка подрумянилась, добавляем обжаренный картофель, 1/2 стакана воды, накрываем крышкой и тушим в течение 20 минут.

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