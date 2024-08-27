Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо
Классическая котлета по-киевски готовится из целого куриного филе. Но на то, чтобы правильно порезать мясо, нужно потратить время. Поэтому можно воспользоваться более простой технологией и сделать изделия из одного измельченного мяса.
Идея приготовления ленивой котлеты по-киевски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Начинка получается очень сочной.
Ингредиенты:
- куриное филе – 3 шт.
- масло сливочное – 70 г
- укроп – пучок
- яйца куриные – 3 шт.
- мука
- панировочные сухари
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Сливочное масло оставить при комнатной температуре для размягчения.
2. Добавить измельченный укроп, перемешать.
3. Завернуть в пищевую пленку и оставить на 40 минут в морозилке.
4. Куриное филе измельчить в блендере, добавить соль, молотый перец. Перемешать.
5. Руками, смоченными в воде, сформовать котлеты, внутрь положить кусочек масла с зеленью.
6. Окунуть каждую котлету сначала в муку, затем в взбитое яйцо и панировочные сухари.
7. Жарить в большом количестве масла на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажные полотенца.
8. Подавать с любимым гарниром.
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