Классическая котлета по-киевски готовится из целого куриного филе. Но на то, чтобы правильно порезать мясо, нужно потратить время. Поэтому можно воспользоваться более простой технологией и сделать изделия из одного измельченного мяса.

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Идея приготовления ленивой котлеты по-киевски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Ингредиенты:

куриное филе – 3 шт.

масло сливочное – 70 г

укроп – пучок

яйца куриные – 3 шт.

мука

панировочные сухари

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Сливочное масло оставить при комнатной температуре для размягчения.

2. Добавить измельченный укроп, перемешать.

3. Завернуть в пищевую пленку и оставить на 40 минут в морозилке.

4. Куриное филе измельчить в блендере, добавить соль, молотый перец. Перемешать.

5. Руками, смоченными в воде, сформовать котлеты, внутрь положить кусочек масла с зеленью.

6. Окунуть каждую котлету сначала в муку, затем в взбитое яйцо и панировочные сухари.

7. Жарить в большом количестве масла на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажные полотенца.

8. Подавать с любимым гарниром.

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