Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

Классическая котлета по-киевски готовится из целого куриного филе. Но на то, чтобы правильно порезать мясо, нужно потратить время. Поэтому можно воспользоваться более простой технологией и сделать изделия из одного измельченного мяса.

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Идея приготовления ленивой котлеты по-киевски опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann food в Instagram. Начинка получается очень сочной.

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

Ингредиенты:

  • куриное филе – 3 шт.
  • масло сливочное – 70 г
  • укроп – пучок
  • яйца куриные – 3 шт.
  • мука
  • панировочные сухари
  • соль – по вкусу
  • перец черный молотый – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

1. Сливочное масло оставить при комнатной температуре для размягчения.

2. Добавить измельченный укроп, перемешать.

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

3. Завернуть в пищевую пленку и оставить на 40 минут в морозилке.

4. Куриное филе измельчить в блендере, добавить соль, молотый перец. Перемешать.

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

5. Руками, смоченными в воде, сформовать котлеты, внутрь положить кусочек масла с зеленью.

6. Окунуть каждую котлету сначала в муку, затем в взбитое яйцо и панировочные сухари.

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

7. Жарить в большом количестве масла на умеренном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Выложить на бумажные полотенца.

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

8. Подавать с любимым гарниром.

Котлета по-киевски без заморочки: как быстро приготовить популярное блюдо

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