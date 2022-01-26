Котлета по-киевски с секретным ингредиентом: как сделать, чтобы масло не вытекало

У идеальной котлеты по-киевски сверху золотистая и хрустящая корочка, а внутри – нежное сливочное масло. Оно должно быть достаточно мягким, но не вытекать – именно в этом весь вкус. И если по сей день, вы могли пробовать такое блюдо в дорогих ресторанах, то теперь легко приготовите его в домашних условиях.

Идея приготовления опубликована на странице iryna.sedneva в Instagram.

По такой технологии в измельченное мясо добавляется манка. Она скрепляет фарш, делает его цельным и таким образом масло не выступает на поверхность. К тому же сверху котлета обваливается в многослойном кляре.

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Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг

сливочное масло – 250 г

сливки – 80 мл

манка – 4 ст.л

панировочные сухари – 300 г

чеснок – 3-4 зубчика

укроп – пучок

мука для панировки

яйца – 4 шт (1 в фарш и 3 для владычества)

вода – 4 ст.л

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе перебить в блендере до однородного состояния.

2. Добавить 1 яйцо, сливки, манку, соль по вкусу. Всё хорошо перемешать.

3. Мягкое сливочное масло смешать с измельченной зеленью и чесноком.

4. Сформировать из фарша мокрыми руками пласт 15-20 см. Сверху выложить брусочек замороженного масла и осторожно закрыть со всех сторон.

5. Котлету обвалять сначала в муке, затем погрузить в смесь яйца с водой, затем в панировочные сухари, снова в яйцо и снова в сухари. В таком кляре масло имеет минимальный шанс вылиться наружу.

7. Осторожно погрузить котлету в горячий фритюр с подсолнечным маслом и готовить до золотистой корочки 6-7 минут. Если котлета полностью не погружена в масло – перевернуть.

8. После фритюра выложить на противень и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

9. Достать и подавать со свежими овощами.

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