Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы. Очень вкусно также будет сделать блюдо по-новому из овощей, печени, лука, бобовых, риса, гречки и крабовых палочек.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из фасоли, с морковью.

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Ингредиенты:

Фасоль – 500 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Соль – 2 ч. л.

Приправа прованские травы – 1 ч. л.

Мука или панировочные сухари для панировки.

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Фасоль отварите до готовности.

2. Выложите в блендер, добавьте соль и прованские травы, перебейте блендером.

3. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте.

4. Пожарьте лук до золотистого цвета на растительном масле и добавьте морковь, жарьте до мягкости.

5. После фасолевую массу соедините с зажаркой и мокрыми руками сформируйте шарики и обваляйте в муке или панировочных сухарях.

6. Жарьте на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

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