Котлеты без мяса, муки и яиц: из чего приготовить сытное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Котлеты без мяса, муки и яиц: из чего приготовить сытное и вкусное блюдо

Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы. Очень вкусно также будет сделать блюдо по-новому из овощей, печени, лука, бобовых, риса, гречки и крабовых палочек. 

Сытные котлеты из фасоли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из фасоли, с морковью. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты: 

  • Фасоль – 500 г
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт.
  • Соль – 2 ч. л. 
  • Приправа прованские травы – 1 ч. л. 
  • Мука или панировочные сухари для панировки.
  • Масло – для жарки

Способ приготовления: 

1. Фасоль отварите до готовности.

Фасоль для котлет

2. Выложите в блендер, добавьте соль и прованские травы, перебейте блендером.

3. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте.

Приготовление основы для котлет

4. Пожарьте лук до золотистого цвета на растительном масле и добавьте морковь, жарьте до мягкости.

Как из фасоли приготовить вкусные котлеты

5. После фасолевую массу соедините с зажаркой и мокрыми руками сформируйте шарики и обваляйте в муке или панировочных сухарях.

Жареные котлеты

6. Жарьте на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые котлеты

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