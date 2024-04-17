Котлеты без мяса, муки и яиц: из чего приготовить сытное и вкусное блюдо
Котлеты можно готовить не только из мяса и рыбы. Очень вкусно также будет сделать блюдо по-новому из овощей, печени, лука, бобовых, риса, гречки и крабовых палочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из фасоли, с морковью.
Ингредиенты:
- Фасоль – 500 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Соль – 2 ч. л.
- Приправа прованские травы – 1 ч. л.
- Мука или панировочные сухари для панировки.
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Фасоль отварите до готовности.
2. Выложите в блендер, добавьте соль и прованские травы, перебейте блендером.
3. Морковь натрите на терке, лук мелко порежьте.
4. Пожарьте лук до золотистого цвета на растительном масле и добавьте морковь, жарьте до мягкости.
5. После фасолевую массу соедините с зажаркой и мокрыми руками сформируйте шарики и обваляйте в муке или панировочных сухарях.
6. Жарьте на растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки.
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