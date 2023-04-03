Котлеты – очень сытное и вкусное домашнее блюдо, которое чаще всего готовят из мяса, рыбы. Но, если вы не любите или не употребляете мясо, его можно заменить бобовыми, овощами, капустой свежей, а также очень вкусно будет и из квашеной.

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных котлет из квашеной капусты, которые готовятся без муки, мяса и рыбы.

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Ингредиенты:

квашеная капуста – 100 г

овсяные хлопья – 20 г

лук – 40 г

яйцо – 1 шт.

специи – по вкусу

масло оливковое для смазывания формы

сметана для подачи – 30 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут.

2. После добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту, обязательно рассол отожмите, добавьте специи и хорошо вымесите тесто.

3. Сформуйте котлеты.

4. Противень застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, переложите котлеты и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.

Подавать котлеты можно со сметаной!

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