Котлеты без мяса, рыбы и муки: из чего приготовить полезное и вкусное блюдо
Котлеты – очень сытное и вкусное домашнее блюдо, которое чаще всего готовят из мяса, рыбы. Но, если вы не любите или не употребляете мясо, его можно заменить бобовыми, овощами, капустой свежей, а также очень вкусно будет и из квашеной.
Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных котлет из квашеной капусты, которые готовятся без муки, мяса и рыбы.
Ингредиенты:
- квашеная капуста – 100 г
- овсяные хлопья – 20 г
- лук – 40 г
- яйцо – 1 шт.
- специи – по вкусу
- масло оливковое для смазывания формы
- сметана для подачи – 30 мл
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут.
2. После добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту, обязательно рассол отожмите, добавьте специи и хорошо вымесите тесто.
3. Сформуйте котлеты.
4. Противень застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, переложите котлеты и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С.
Подавать котлеты можно со сметаной!
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