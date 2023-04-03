Котлеты без мяса, рыбы и муки: из чего приготовить полезное и вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,8 т.
Рецепт котлет

Котлеты – очень сытное и вкусное домашнее блюдо, которое чаще всего готовят из мяса, рыбы. Но, если вы не любите или не употребляете мясо, его можно заменить бобовыми, овощами, капустой свежей, а также очень вкусно будет и из квашеной. 

Как приготовить вкусные домашние котлеты без мяса

Диетолог Светлана Фус поделилась в Instagram рецептом вкусных и сытных котлет из квашеной капусты, которые готовятся без муки, мяса и рыбы. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • квашеная капуста – 100 г
  • овсяные хлопья – 20 г
  • лук – 40 г
  • яйцо – 1 шт. 
  • специи – по вкусу
  • масло оливковое для смазывания формы
  • сметана для подачи – 30 мл

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья смешайте с яйцом, дайте постоять пять минут.

Овсянка для приготовления котлет

2. После добавьте мелко нарезанный лук и квашеную капусту, обязательно рассол отожмите, добавьте специи и хорошо вымесите тесто.

Как приготовить котлеты из квашеной капусты

3. Сформуйте котлеты.

Приготовление котлет

4. Противень застелите пергаментом, смажьте оливковым маслом, переложите котлеты и запекайте 15-20 минут при температуре 200 С. 

Домашние котлеты из капусты

Подавать котлеты можно со сметаной!

Готовые котлеты

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