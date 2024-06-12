Каждая хозяйка готовит котлеты по-своему. Главное условие приготовления этого блюда – его сочность. Для того чтобы сделать котлеты сочными, не обязательно добавлять к ним хлеб.

Вот, например, фудблогер с ником ann and food в Instagram рассказала, как приготовить это блюдо так, чтобы оно пришлось по вкусу всем, и даже детям, а также не было сухим. Оказывается, для этого можно использовать ананасы.

Ингредиенты

Фарш куриный – 500 гр

Лук – 1 шт

Соль

Перец

Сыр

Зелень

Консервированные ананасы

Способ приготовления

1. К фаршу добавляем измельченный лук, соль, перец и все перемешиваем.

2. На противень выстилаем пергамент и смазываем маслом.

3. Берем 2 ст.л. фарша и формируем шарики.

4. Выкладываем на противень и делаем углубление с помощью стакана.

5. Выкладываем в ямку ананас.

6. Отправляем духовку на 20 мин при t180. Достаем наши котлеты и выкладываем на них тертый сыр. И ставим еще на 10–15 мин.

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