Котлеты из чечевицы – это не только бюджетное, но и очень вкусное и сочное блюдо. Она также может служить в качестве перекуса, ведь ее удобно брать с собой.

Рецептом приготовления котлет из чечевицы поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она также рассказала, что эти котлеты готовятся очень быстро, и без варки чечевицы.

Ингредиенты

Чечевица – 500 гр

Морковь большая – 2 шт

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Зеленый лук – пучок

Соль

Хмели-сунели

Способ приготовления

1. Замачиваем чечевицу и оставляем на ночь.

2. Хорошо промываем и сливаем воду. Перебиваем блендером.

3. Добавляем морковь, натертую на мелкой терке и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешиваем.

4. Добавляем соль, перец, хмели-сунели. Все хорошо перемешиваем и формируем котлеты.

5. Обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны.

6. Подаем горячими со сметаной.

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