Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
66
Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий

Котлеты из чечевицы – это не только бюджетное, но и очень вкусное и сочное блюдо. Она также может служить в качестве перекуса, ведь ее удобно брать с собой.

Рецептом приготовления котлет из чечевицы поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она также рассказала, что эти котлеты готовятся очень быстро, и без варки чечевицы.

Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий

Ингредиенты

  • Чечевица – 500 гр
  • Морковь большая – 2 шт
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  • Зеленый лук – пучок
  • Соль
  • Хмели-сунели

Способ приготовления

1. Замачиваем чечевицу и оставляем на ночь.

Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий

2. Хорошо промываем и сливаем воду. Перебиваем блендером.

3. Добавляем морковь, натертую на мелкой терке и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешиваем.

Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий

4. Добавляем соль, перец, хмели-сунели. Все хорошо перемешиваем и формируем котлеты.

Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий

5. Обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны.

6. Подаем горячими со сметаной.

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