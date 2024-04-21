Котлеты из чечевицы: вкусное и сочное блюдо с минимумом калорий
Котлеты из чечевицы – это не только бюджетное, но и очень вкусное и сочное блюдо. Она также может служить в качестве перекуса, ведь ее удобно брать с собой.
Рецептом приготовления котлет из чечевицы поделилась фудблогер с ником tanya.perchik. В Instagram она также рассказала, что эти котлеты готовятся очень быстро, и без варки чечевицы.
Ингредиенты
- Чечевица – 500 гр
- Морковь большая – 2 шт
- Зеленый лук – пучок
- Соль
- Хмели-сунели
Способ приготовления
1. Замачиваем чечевицу и оставляем на ночь.
2. Хорошо промываем и сливаем воду. Перебиваем блендером.
3. Добавляем морковь, натертую на мелкой терке и мелко нарезанный зеленый лук. Перемешиваем.
4. Добавляем соль, перец, хмели-сунели. Все хорошо перемешиваем и формируем котлеты.
5. Обжариваем на сковороде с подсолнечным маслом до готовности. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны.
6. Подаем горячими со сметаной.
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