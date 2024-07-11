Котлеты из плавленых сырков – совершенно новый вид гастрономического удовольствия. Они имеют хрустящую корочку и мягкую, эластичную начинку, которая точно придется всем по вкусу.

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Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить котлеты из плавленых сырков так, чтобы они не разваливались. Она также утверждает, что вкус этого блюда удивит всех.

Ингредиенты

Плавленые сырки – 3 шт.

Яйца – 2 шт

Мука – 4 ст.л.

Соль

Перец

Сушеный чеснок

Панировка

Способ приготовления

1. Натереть плавленые сырки, добавить к ним специи, яйца и муку. Отлично перемешать.

2. Влажными руками сформировать котлетки и обвалять в панировке.

3. Обжарить на растительном масле до золотистости. Подавать с излюбленным соусом.

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