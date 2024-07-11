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Котлеты из плавленого сыра: как приготовить, чтобы были хрустящие снаружи и мягкие внутри
Котлеты из плавленых сырков – совершенно новый вид гастрономического удовольствия. Они имеют хрустящую корочку и мягкую, эластичную начинку, которая точно придется всем по вкусу.
Фудблогер с ником kathycoooks в Instagram рассказала, как приготовить котлеты из плавленых сырков так, чтобы они не разваливались. Она также утверждает, что вкус этого блюда удивит всех.
Ингредиенты
- Плавленые сырки – 3 шт.
- Яйца – 2 шт
- Мука – 4 ст.л.
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
- Панировка
Способ приготовления
1. Натереть плавленые сырки, добавить к ним специи, яйца и муку. Отлично перемешать.
2. Влажными руками сформировать котлетки и обвалять в панировке.
3. Обжарить на растительном масле до золотистости. Подавать с излюбленным соусом.
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