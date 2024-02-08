Вечная проблема многих хозяек – это то, что котлеты распадаются прямо на сковороде. К тому же фарш теряет привлекательный цвет и становится серым. На самом деле, чтобы блюдо получилось действительно успешным, следует соблюдать несколько правил приготовления.

Советами по приготовлению идеальных котлет поделилась фудблогер с ником cookingwithlove_18 в Instagram. Вы узнаете, сколько именно хлеба нужно добавлять в жареную массу.

Советы по приготовлению вкусных котлет:

1. Фарш должен быть исключительно домашнего приготовления. Мясо нужно перемолоть в мясорубке. Не стоит использовать слишком мелкую насадку и перекручивать больше одного раза. В противном случае котлеты не будут сочными.

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2. Если мясо слишком постное – нужно добавить свежее сало (5-10% веса мяса).

3. Обязательно добавить черствый белый хлеб, размоченный в воде или молоке. Соотношение: 80% мяса и 20% хлеба. И это не для большего количества котлет, как полагает большинство. Благодаря хлебу выделяемый из мяса во время жарки сок остается в котлетах, а не вытекает на сковородку, разбрызгивая жир.

4. Яйца лучше не добавлять – они сделают котлеты жесткими.

5. Лук, извращенный вместе с мясом или натертый на мелкой терке или взбитый в блендере, придаст котлетам сочность и аромат.

6. Соль, черный молотый перец и выжатый чеснок сделают вкус блюда совершенным.

7. Готовый фарш нужно хорошо вымешать, а затем отбить: взять в ладони, поднять руки и бросить обратно в миску или рабочую поверхность. И так повторить раз 8-10. Это нужно сделать для того, чтобы фарш насытился кислородом и был более воздушным, а также, чтобы котлеты не распадались.

8. Жарить лучше на сковороде с толстым дном по бокам на небольшом огне, чтобы котлетки хорошо прожарились.

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