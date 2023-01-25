Котлеты по-киевски по-новому: как оригинально приготовить вкусное блюдо
Очень вкусное, сытное и простое в приготовлении блюдо из куриного фарша – котлеты по-киевски. Готовят их в классическом варианте со сливочным маслом и зеленью. Если вы не хотите, чтобы они были жирными, нужно их не жарить, а запекать в духовке.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом котлет по-киевски из куриного фарша, с маслом и зеленью.
Ингредиенты:
- Филе куриное – 1 кг
- Яйцо – 1 шт.
- Панировочные сухари – 200 г
- Перец, соль – по вкусу
- Масло – 100 г
- Укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Филе измельчите в блендере, туда же добавьте в соль, перец, яйцо и перемешайте.
2. В мягкое масло добавьте измельченный укроп и перемешайте.
3. Руками сформируйте маленькие шарики и отправьте в морозилку на 15-20 минут.
4. После влажными руками слепите котлету, внутрь выложите 1 кусочек масла и заверните.
5. Котлеты обмокните в панировочных сухарях и выложите на пергамент, запекайте в духовке 30 минут при 200 С.
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