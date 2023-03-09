Котлеты по-новому: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
600
Котлеты по-новому: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Домашние котлеты любят и умеют готовить практически все. Достаточно всего лишь приготовить удачный фарш из любого мяса. Оригинального вкуса им придадут специи, а также лук и грибы. 

Вкусные котлеты

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом котлет с грибами, которые готовятся очень просто, но будут вкуснее, чем в классическом варианте. 

Рецепт котлет
Видео дня

Ингредиенты:

  • Филе – 3 шт. 
  • Лук – шт.
  • Хлеб – 5 ломтиков
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Грибы – 600 г
  • Соль, перец, приправа для котлет
  • Масло растительное 

Способ приготовления:

1. Грибы порежьте мелко и вместе с луком обжарьте до готовности. Посолите, поперчите. 

Шампиньоны для начинки

2. Филе перебейте в блендере, добавьте сырой лук и еще раз перебейте. 

Фарш для котлет

3. Мякоть из хлеба замочите в молоке, отожмите и добавьте в фарш, перемешайте, добавьте яйцо, лук и специи. 

Приготовление котлет

4. Руки смочите водой, ложку фарша выложите на ладонь, разровняйте и выложите начинку из грибов, аккуратно сверните и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистости.

Жареные котлеты

5. Готовые котлеты переложите в кастрюлю, добавьте немного воды и тушите 3-5 минут. 

Готовые котлеты

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты