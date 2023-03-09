Котлеты по-новому: что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Домашние котлеты любят и умеют готовить практически все. Достаточно всего лишь приготовить удачный фарш из любого мяса. Оригинального вкуса им придадут специи, а также лук и грибы.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом котлет с грибами, которые готовятся очень просто, но будут вкуснее, чем в классическом варианте.
Ингредиенты:
- Филе – 3 шт.
- Лук – шт.
- Хлеб – 5 ломтиков
- Яйцо – 1 шт.
- Грибы – 600 г
- Соль, перец, приправа для котлет
- Масло растительное
Способ приготовления:
1. Грибы порежьте мелко и вместе с луком обжарьте до готовности. Посолите, поперчите.
2. Филе перебейте в блендере, добавьте сырой лук и еще раз перебейте.
3. Мякоть из хлеба замочите в молоке, отожмите и добавьте в фарш, перемешайте, добавьте яйцо, лук и специи.
4. Руки смочите водой, ложку фарша выложите на ладонь, разровняйте и выложите начинку из грибов, аккуратно сверните и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистости.
5. Готовые котлеты переложите в кастрюлю, добавьте немного воды и тушите 3-5 минут.
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