Домашние котлеты любят и умеют готовить практически все. Достаточно всего лишь приготовить удачный фарш из любого мяса. Оригинального вкуса им придадут специи, а также лук и грибы.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом котлет с грибами, которые готовятся очень просто, но будут вкуснее, чем в классическом варианте.

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Ингредиенты:

Филе – 3 шт.

Лук – шт.

Хлеб – 5 ломтиков

Яйцо – 1 шт.

Грибы – 600 г

Соль, перец, приправа для котлет

Масло растительное

Способ приготовления:

1. Грибы порежьте мелко и вместе с луком обжарьте до готовности. Посолите, поперчите.

2. Филе перебейте в блендере, добавьте сырой лук и еще раз перебейте.

3. Мякоть из хлеба замочите в молоке, отожмите и добавьте в фарш, перемешайте, добавьте яйцо, лук и специи.

4. Руки смочите водой, ложку фарша выложите на ладонь, разровняйте и выложите начинку из грибов, аккуратно сверните и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистости.

5. Готовые котлеты переложите в кастрюлю, добавьте немного воды и тушите 3-5 минут.

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