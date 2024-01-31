Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

Для сытного обеда к картофельному пюре обязательно приготовьте котлеты. Для изделий идеально подойдет куриное мясо – оно в меру жирное и быстро готовится. А если воспользоваться следующей технологией – котлеты получатся еще и очень сочными.

Идея приготовления рубленых куриных котлет на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Не нужно делать фарш – мясо лучше просто порезать ножом.

Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

Ингредиенты:

  • филе куриное – 700 г.
  • яйцо куриное – 1 шт.
  • мука – 4 ст. л.
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  • лук – 1 шт.
  • соль, специи – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

1. Мясо порезать маленьким кубиком.

2. Взбить яйцо.

Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

3. Посолить, добавить любимые специи.

Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

4. Добавить муку и измельченный лук.

5. Тщательно перемешать.

Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед

6. Жарить котлеты на капле масла до золотистости по бокам.

7. Подавать с любимым гарниром.

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