Для сытного обеда к картофельному пюре обязательно приготовьте котлеты. Для изделий идеально подойдет куриное мясо – оно в меру жирное и быстро готовится. А если воспользоваться следующей технологией – котлеты получатся еще и очень сочными.

Идея приготовления рубленых куриных котлет на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Не нужно делать фарш – мясо лучше просто порезать ножом.

Ингредиенты:

филе куриное – 700 г.

яйцо куриное – 1 шт.

мука – 4 ст. л.

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лук – 1 шт.

соль, специи – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Мясо порезать маленьким кубиком.

2. Взбить яйцо.

3. Посолить, добавить любимые специи.

4. Добавить муку и измельченный лук.

5. Тщательно перемешать.

6. Жарить котлеты на капле масла до золотистости по бокам.

7. Подавать с любимым гарниром.

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