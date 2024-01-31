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Котлеты получатся сочными и мягкими: идеально к картофелю на обед
Для сытного обеда к картофельному пюре обязательно приготовьте котлеты. Для изделий идеально подойдет куриное мясо – оно в меру жирное и быстро готовится. А если воспользоваться следующей технологией – котлеты получатся еще и очень сочными.
Идея приготовления рубленых куриных котлет на обед опубликована на странице fasting_marafon в Instagram. Не нужно делать фарш – мясо лучше просто порезать ножом.
Ингредиенты:
- филе куриное – 700 г.
- яйцо куриное – 1 шт.
- мука – 4 ст. л.
- лук – 1 шт.
- соль, специи – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Мясо порезать маленьким кубиком.
2. Взбить яйцо.
3. Посолить, добавить любимые специи.
4. Добавить муку и измельченный лук.
5. Тщательно перемешать.
6. Жарить котлеты на капле масла до золотистости по бокам.
7. Подавать с любимым гарниром.
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