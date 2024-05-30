Если котлеты диетические – они часто получаются сухими. Но даже куриный фарш можно сделать очень сочным. Для этого добавьте в массу для жарки брокколи.

Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Выходит еще и очень полезно.

Ингредиенты:

куриное филе – 900 г

брокколи – 300 г

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст.л.

соль, молотый перец и сухой чеснок по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе порезать мелким кубиком.

2. Брокколи также мелко порезать и переложить в миску.

3. К мясу из брокколи добавить муку, яйца, соль, перец и сухой чеснок.

4. Отлично перемешать массу.

5. Разогреть сковороду.

6. Налить небольшое количество растительного масла.

6. Выложить котлеты.

7. Обжарить с двух сторон 7-10 минут, чтобы котлеты остались сочными и не пересушенными.

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