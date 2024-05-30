Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш
Если котлеты диетические – они часто получаются сухими. Но даже куриный фарш можно сделать очень сочным. Для этого добавьте в массу для жарки брокколи.
Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Выходит еще и очень полезно.
Ингредиенты:
- куриное филе – 900 г
- брокколи – 300 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 3 ст.л.
- соль, молотый перец и сухой чеснок по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе порезать мелким кубиком.
2. Брокколи также мелко порезать и переложить в миску.
3. К мясу из брокколи добавить муку, яйца, соль, перец и сухой чеснок.
4. Отлично перемешать массу.
5. Разогреть сковороду.
6. Налить небольшое количество растительного масла.
6. Выложить котлеты.
7. Обжарить с двух сторон 7-10 минут, чтобы котлеты остались сочными и не пересушенными.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: