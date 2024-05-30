Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

Если котлеты диетические – они часто получаются сухими. Но даже куриный фарш можно сделать очень сочным. Для этого добавьте в массу для жарки брокколи.

Идея приготовления сочных куриных котлет из брокколи опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. Выходит еще и очень полезно.

Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

Ингредиенты:

  • куриное филе – 900 г
  • брокколи – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 3 ст.л.
  • соль, молотый перец и сухой чеснок по вкусу

Способ приготовления:

Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

1. Куриное филе порезать мелким кубиком.

2. Брокколи также мелко порезать и переложить в миску.

Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

3. К мясу из брокколи добавить муку, яйца, соль, перец и сухой чеснок.

4. Отлично перемешать массу.

Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

5. Разогреть сковороду.

6. Налить небольшое количество растительного масла.

Котлеты получатся сочными и не пересушенными: что нужно обязательно добавить в фарш

6. Выложить котлеты.

7. Обжарить с двух сторон 7-10 минут, чтобы котлеты остались сочными и не пересушенными.

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