Котлеты "Птичье молоко" для ужина: рецепт блюда по-новому
Котлеты – самое простое и вкусное мясное блюдо, которое можно готовить не только из свинины, но и из куриного филе, а также из печени. А также для тех, кто не ест мясо, можно готовить котлеты из бобовых, моркови, свеклы.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет "Птичье молоко" с сырной начинкой, основа для которых готовится из мясного фарша.
Ингредиенты:
- фарша (свинины/курица/индейка) – 1 кг
- лук – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- белый батон замоченный в молоке – 0,5
Начинка:
- плавленный сыр – 3 шт.
- яйца – 3 шт.
- сливочное масло – 30 г
- соль – щепотка
Кляр:
- яйца – 3 шт.
- майонез – 100-150 г
- мука – 150-200 г
- соль – щепотка
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Батон залейте молоком, отожмите.
2. В фарш добавьте батон, яйца, перебитый в блендере лук, соль, перец и перемешайте.
3. Начинка: натрите плавленный сыр, вареные яйца, сливочное масло и соль, перемешайте.
4. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте майонез, муку.
5. Сформируйте руками котлеты, во внутрь положите начинку, придайте им форму.
6. Обмокните в кляре, обжарьте с двух сторон до золотистости.
Котлеты будут вкусные в горячем и холодном виде!
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