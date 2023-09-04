Котлеты "Птичье молоко" для ужина: рецепт блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт котлет

Котлеты – самое простое и вкусное мясное блюдо, которое можно готовить не только из свинины, но и из куриного филе, а также из печени. А также для тех, кто не ест мясо, можно готовить котлеты из бобовых, моркови, свеклы. 

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет "Птичье молоко" с сырной начинкой, основа для которых готовится из мясного фарша. 

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • фарша (свинины/курица/индейка) – 1 кг
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • белый батон замоченный в молоке – 0,5
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Начинка:

  • плавленный сыр – 3 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • сливочное масло – 30 г
  • соль – щепотка

Кляр:

  • яйца – 3 шт. 
  • майонез – 100-150 г
  • мука – 150-200 г
  • соль – щепотка
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Батон залейте молоком, отожмите. 

Батон с молоком

2. В фарш добавьте батон, яйца, перебитый в блендере лук, соль, перец и перемешайте. 

Фарш для котлет

3. Начинка: натрите плавленный сыр, вареные яйца, сливочное масло и соль, перемешайте. 

Начинка для котлет

4. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте майонез, муку. 

Кляр для котлет

5. Сформируйте руками котлеты, во внутрь положите начинку, придайте им форму. 

Приготовление котлет с сыром

6. Обмокните в кляре, обжарьте с двух сторон до золотистости. 

Котлеты в кляре

Котлеты будут вкусные в горячем и холодном виде!

Готовые котлеты

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