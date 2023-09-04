Котлеты – самое простое и вкусное мясное блюдо, которое можно готовить не только из свинины, но и из куриного филе, а также из печени. А также для тех, кто не ест мясо, можно готовить котлеты из бобовых, моркови, свеклы.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет "Птичье молоко" с сырной начинкой, основа для которых готовится из мясного фарша.

Ингредиенты:

фарша (свинины/курица/индейка) – 1 кг

лук – 1 шт.

яйца – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

белый батон замоченный в молоке – 0,5

Видео дня

Начинка:

плавленный сыр – 3 шт.

яйца – 3 шт.

сливочное масло – 30 г

соль – щепотка

Кляр:

яйца – 3 шт.

майонез – 100-150 г

мука – 150-200 г

соль – щепотка

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Батон залейте молоком, отожмите.

2. В фарш добавьте батон, яйца, перебитый в блендере лук, соль, перец и перемешайте.

3. Начинка: натрите плавленный сыр, вареные яйца, сливочное масло и соль, перемешайте.

4. Кляр: взбейте яйца с солью, добавьте майонез, муку.

5. Сформируйте руками котлеты, во внутрь положите начинку, придайте им форму.

6. Обмокните в кляре, обжарьте с двух сторон до золотистости.

Котлеты будут вкусные в горячем и холодном виде!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: