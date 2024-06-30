Котлеты с картофелем, как пирожки: получатся очень сочными и сытными
Если вы приготовите мясные котлеты с картофелем – можете не беспокоиться о том, что изделия получатся сухими и забитыми. Овощ придает изделиям особую сочность и мягкость. Идеально подавать со свежим салатом.
Идея приготовления сочных котлет с картофелем опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instgaram. После жарки такие котлеты несколько напоминают пирожки,
Ингредиенты:
- мясной фарш – 400 г
- средние картофелины – 3-4 шт.
- лук – 1 шт.
- яйцо – 1 шт.
- белый хлеб, сухари или мука
- соль, перец, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Лук измельчить до состояния пюре.
2. Картошку натереть и отжать от влаги.
3. Быстро смешать с луком.
4. Добавить фарш, яйцо, специи, хлеб, сухари или муку (что у вас есть), столько чтобы котлета держала форму, но оставалась мягкой.
5. Даем постоять фаршу 30 минут и влажными руками начать формировать котлеты и обжаривать во фритюре до легкого румянца.
6. После фритюра котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и довести до готовности в мультипечке или духовке 5-7 минут при температуре 180 градусов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: