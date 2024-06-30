Если вы приготовите мясные котлеты с картофелем – можете не беспокоиться о том, что изделия получатся сухими и забитыми. Овощ придает изделиям особую сочность и мягкость. Идеально подавать со свежим салатом.

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Идея приготовления сочных котлет с картофелем опубликована на странице фудблогера Виталины с ником v.vanilinka в Instgaram. После жарки такие котлеты несколько напоминают пирожки,

Ингредиенты:

мясной фарш – 400 г

средние картофелины – 3-4 шт.

лук – 1 шт.

яйцо – 1 шт.

белый хлеб, сухари или мука

соль, перец, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Лук измельчить до состояния пюре.

2. Картошку натереть и отжать от влаги.

3. Быстро смешать с луком.

4. Добавить фарш, яйцо, специи, хлеб, сухари или муку (что у вас есть), столько чтобы котлета держала форму, но оставалась мягкой.

5. Даем постоять фаршу 30 минут и влажными руками начать формировать котлеты и обжаривать во фритюре до легкого румянца.

6. После фритюра котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и довести до готовности в мультипечке или духовке 5-7 минут при температуре 180 градусов.

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