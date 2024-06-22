Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов
Сочные, ароматные и невероятно нежные котлеты – это блюдо, которое никого не оставляет равнодушным. Они готовятся из любого фарша по выбору и с добавлением ингредиентов, которые подскажет фантазия.
Рецептом приготовления такого блюда поделилась фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить котлеты с сюрпризом внутри, вкус которых поразит даже самых требовательных гурманов.
Ингредиенты
- Фарш – 500 гр
- Чернослив – 6-7 шт
- Соль
- Перец
- Сыр твердый – 150 гр
- Лук – 1 шт
- Хлеб белый – 1 ломтик
- Молоко – 200 мл
Способ приготовления
1. Срезаем с хлеба корочку и замачиваем в молоке.
2. В фарш добавляем натертую луковицу соль перец хлеб перемешиваем и отбиваем.
3. Натираем сыр и мелко нарезаем чернослив, сочетаем и перемешиваем.
4. Берем фарш, формируем из него шарик, прижимаем его ладонью и укладываем начинку внутрь.
5. Обжариваем и среднем огне с обеих сторон до готовности.
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