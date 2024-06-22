Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов

Сочные, ароматные и невероятно нежные котлеты – это блюдо, которое никого не оставляет равнодушным. Они готовятся из любого фарша по выбору и с добавлением ингредиентов, которые подскажет фантазия.

Рецептом приготовления такого блюда поделилась фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить котлеты с сюрпризом внутри, вкус которых поразит даже самых требовательных гурманов.

Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов

Ингредиенты

  • Фарш – 500 гр
  • Чернослив – 6-7 шт
  • Соль
  • Перец
  • Сыр твердый – 150 гр
  • Лук – 1 шт
  • Хлеб белый – 1 ломтик
  • Молоко – 200 мл

Способ приготовления

1. Срезаем с хлеба корочку и замачиваем в молоке.

Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов

2. В фарш добавляем натертую луковицу соль перец хлеб перемешиваем и отбиваем.

Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов

3. Натираем сыр и мелко нарезаем чернослив, сочетаем и перемешиваем.

4. Берем фарш, формируем из него шарик, прижимаем его ладонью и укладываем начинку внутрь.

Котлеты с сюрпризом: станут любимым блюдом для гурманов

5. Обжариваем и среднем огне с обеих сторон до готовности.

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