Сочные, ароматные и невероятно нежные котлеты – это блюдо, которое никого не оставляет равнодушным. Они готовятся из любого фарша по выбору и с добавлением ингредиентов, которые подскажет фантазия.

Рецептом приготовления такого блюда поделилась фудблогер с ником katia cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить котлеты с сюрпризом внутри, вкус которых поразит даже самых требовательных гурманов.

Ингредиенты

Фарш – 500 гр

Чернослив – 6-7 шт

Соль

Перец

Сыр твердый – 150 гр

Лук – 1 шт

Хлеб белый – 1 ломтик

Молоко – 200 мл

Способ приготовления

1. Срезаем с хлеба корочку и замачиваем в молоке.

2. В фарш добавляем натертую луковицу соль перец хлеб перемешиваем и отбиваем.

3. Натираем сыр и мелко нарезаем чернослив, сочетаем и перемешиваем.

4. Берем фарш, формируем из него шарик, прижимаем его ладонью и укладываем начинку внутрь.

5. Обжариваем и среднем огне с обеих сторон до готовности.

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