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Козье vs коровье: эксперт развенчал известные мифы о молоке

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Козье молоко является наилучшей альтернативой коровьему. По данным многочисленных исследований, оно вызывает меньшее количество проблем с пищеварением и больше напоминает грудное молоко.

Однако его польза обросла множеством ложных мифов. По мнению Лоренцо Траверсетти, доктора биологических наук в области питания, эти два вида молока одинаково подходят для употребления, так как представляют собой ценный источник кальция, белков, витаминов и минералов, сообщает melarossa.it.

К существенным отличиям относится более высокое содержание жира в козьем молоке, чем в коровьем (4,8 г против 3,6 г), а также его лучшая переносимость.

В козьем молоке содержится больше кальция, чем в коровьем

В козьем молоке содержится больше кальция, чем в коровьем

Мифы о козьем молоке: правда или ложь?

1. В нем меньше калорий, чем в коровьем ложь

Козье молоко содержит 75 ккал на 100 мл против примерно 63 ккал коровьего.

2. Те, кто не переносит лактозу, могут пить козье молоко ложь

Несмотря на меньшее количество лактозы, козье молоко все равно содержит этот тип сахара. Таким образом, оно может вызвать аллергическую реакцию или типичные симптомы пищевой непереносимости у тех, кто от этого страдает.

3. Козье молоко лучше усваивается правда

Это связано с наличием жирных кислот с короткой цепью (SCFA), которые непосредственно усваиваются энтероцитами и отправляются в печень. Благодаря этому козье молоко считается более легкоусвояемым, чем коровье.

4. Козье молоко полезнее коровьего ложь

Нет более или менее полезного молока. Эти два типа имеют макроэлементы и микроэлементы, очень похожие друг на друга, но с существенными различиями в отношении жира, кальция и содержания калорий.

5. Козье молоко менее жирное, чем коровье ложь

В действительности, содержание жира в козьем молоке выше, чем в коровьем, но тип жира отличается. В нем присутствует категория жирных кислот с короткой цепью (SCFA), которые следуют по своему метаболическому пути, отличному от других.

Они поглощаются клетками кишечника и направляются непосредственно в печень. Это позволяет им не превращаться в жировые агломераты (хиломикроны), которые непосредственно ответственны за образование атерогенных бляшек, типичных, например, для холестерина.

6. В козьем молоке больше белка ложь

Нет существенных различий между содержанием белка в коровьем и козьем молоке. Что немного меняется, так это аминокислотный состав. Фактически, в козьем молоке выделяется присутствие высоких концентраций таурина, аминокислоты, не относящейся к 20 наиболее известным, но очень важной для обеспечения правильного развития плода. Это делает его наиболее похожим на грудное молоко.

7. Козье молоко содержит больше кальция, чем коровье правда

Этот аспект, возможно, является одной из основных сильных сторон этого типа молока. Коровье молоко содержит около 119 мг кальция в 100 мл продукта, в то время как козье – около 134 мг. Это свойство делает его идеальной едой для детей, пожилых людей и всех тех, кто заботится о здоровье своих костей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие продукты обязательно нужно включить в рацион. Благодаря здоровой и сбалансированной диете можно получить множество витаминов.

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Автор
Елена Козлова
Тема
Питание
Теги
продукты питание
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