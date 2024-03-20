"Крабовая избушка": салат, который украсит любой стол

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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'Крабовая избушка': салат, который украсит любой стол

"Крабовая избушка" – это не просто салат. Это настоящий шедевр кулинарии. Он не только вкусен и питателен, но и невероятно красиво смотрится. Благодаря этому салат можно готовить как на каждый день, так и на любой праздничный стол.

Рецептом этого блюда поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, как выложить салат так, чтобы он выглядел очень хорошо.

''Крабовая избушка'': салат, который украсит любой стол

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 15 шт
  • Яйца – 3 шт
  • Твердый или плавленый сыр – 160 гр
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  • Майонез – 3-4 ст.л.
  • Укроп – пучок
  • Зеленый лук – пучок
  • Чеснок – 3 зуб
  • Твердый сыр и желток для украшения

Способ приготовления

1. Сначала готовим начинку. Сыр и вареные яйца натираем на терке, укроп и лук мелко нарезаем.

2. Составляем ингредиенты в глубокую емкость, добавляем измельченный чеснок, майонез и соль.

''Крабовая избушка'': салат, который украсит любой стол

3. Разворачиваем крабовые палочки, выкладываем на них начинку и заворачиваем.

''Крабовая избушка'': салат, который украсит любой стол

4. Выкладываем избушку. Каждый пласт смазать майонезом, чтобы салат держался.

5. Украшать натертым сыром на мелкую терку и желтком.

''Крабовая избушка'': салат, который украсит любой стол

6. Также можно подавать порционно и не делать "домик".

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