"Крабовая избушка" – это не просто салат. Это настоящий шедевр кулинарии. Он не только вкусен и питателен, но и невероятно красиво смотрится. Благодаря этому салат можно готовить как на каждый день, так и на любой праздничный стол.

Рецептом этого блюда поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, как выложить салат так, чтобы он выглядел очень хорошо.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 15 шт

Яйца – 3 шт

Твердый или плавленый сыр – 160 гр

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Майонез – 3-4 ст.л.

Укроп – пучок

Зеленый лук – пучок

Чеснок – 3 зуб

Твердый сыр и желток для украшения

Способ приготовления

1. Сначала готовим начинку. Сыр и вареные яйца натираем на терке, укроп и лук мелко нарезаем.

2. Составляем ингредиенты в глубокую емкость, добавляем измельченный чеснок, майонез и соль.

3. Разворачиваем крабовые палочки, выкладываем на них начинку и заворачиваем.

4. Выкладываем избушку. Каждый пласт смазать майонезом, чтобы салат держался.

5. Украшать натертым сыром на мелкую терку и желтком.

6. Также можно подавать порционно и не делать "домик".

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