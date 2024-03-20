"Крабовая избушка": салат, который украсит любой стол
"Крабовая избушка" – это не просто салат. Это настоящий шедевр кулинарии. Он не только вкусен и питателен, но и невероятно красиво смотрится. Благодаря этому салат можно готовить как на каждый день, так и на любой праздничный стол.
Рецептом этого блюда поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она также рассказала, как выложить салат так, чтобы он выглядел очень хорошо.
Ингредиенты
- Крабовые палочки – 15 шт
- Яйца – 3 шт
- Твердый или плавленый сыр – 160 гр
- Майонез – 3-4 ст.л.
- Укроп – пучок
- Зеленый лук – пучок
- Чеснок – 3 зуб
- Твердый сыр и желток для украшения
Способ приготовления
1. Сначала готовим начинку. Сыр и вареные яйца натираем на терке, укроп и лук мелко нарезаем.
2. Составляем ингредиенты в глубокую емкость, добавляем измельченный чеснок, майонез и соль.
3. Разворачиваем крабовые палочки, выкладываем на них начинку и заворачиваем.
4. Выкладываем избушку. Каждый пласт смазать майонезом, чтобы салат держался.
5. Украшать натертым сыром на мелкую терку и желтком.
6. Также можно подавать порционно и не делать "домик".
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